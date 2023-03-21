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國手摔工地亡、警「大外割」老師…都來求國賠 張善政：不迴避

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長張善政受訪強調，國手陳俞安撞工地圍籬身亡、中壢警員大外割音樂老師事件，市政府不會迴避國賠。記者鄭國樑／攝影
桃園市長張善政受訪強調，國手陳俞安撞工地圍籬身亡、中壢警員大外割音樂老師事件，市政府不會迴避國賠。記者鄭國樑／攝影

桃園市亞運輕艇國手陳俞安2月16日凌晨騎摩托車準備訓練其他選手途中，行經桃園區撞上汙水下水道工地圍籬，陳的父母親今天泣訴工地圍籬和管理有缺，導致27歲兒枉送命，律師團與聲援的議員要求市府直接以國賠善後。

桃園市長張善政今天中午列席議會大會開議前受訪，表示已經要求廠商日鼎公司配合檢察官的調查，釐清責任歸屬，責任歸屬出來結果如何，廠商不能也不會迴避。張善政強調，責任歸屬如果在廠商的話，市府絕對會要求廠商負責任負到底。

另外，針對中壢警分局葉姓警員前年9月「大外割」音樂老師，桃園地方法院判決警員觸犯公務務假職務強制、妨害自由兩罪，音樂老師也提國賠。張善政表示，警察局有國賠的委員會審議機制，由委員會去審議不會迴避。

國賠 張善政 桃園

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