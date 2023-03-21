快訊

獨／令人意外！挑戰洪孟楷 陳偉杰證實將參加國民黨立委初選

響應Earth Hour 新竹縣府呼籲周六晚上一起關燈1小時

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
楊文科邀請民眾25日晚上一起關燈1小時，用實際行動節能減碳。圖／竹縣府提供
楊文科邀請民眾25日晚上一起關燈1小時，用實際行動節能減碳。圖／竹縣府提供

新竹縣府為響應世界自然基金會推動的「Earth Hour地球一小時」全球節能減碳倡議活動，將在周六（25日）晚間8點半到9點半熄燈1小時，縣長楊文科特別拍攝宣導影片，呼籲大家攜手響應，希望透過民眾自發共同努力，能以實際行動減少溫室氣體排放。

楊文科表示，新竹縣府為打造永續環境，由政府帶頭做起，宣示節能減碳的決心，並宣導民眾正視全球暖化議題，將節能減碳觀念落實於生活中，進而達到碳排放減量目的，呼籲民眾平時養成習慣，隨手關上不必要的燈，為地球永續盡力，一起讓世界變好。

熄燈活動起源於2005年，起初是為降低侯鳥遷徙路途中，因建築燈光影響，而誤撞建築物死亡開始，然而活動延續至2007年，全球暖化氣候變遷議題逐漸受到國際重視，世界自然基金會開始於同年3月31日在澳洲發起「Earth Hour地球一小時」活動，呼籲當地民眾立即採取行動，於當日晚間一同熄燈，共同為減少溫室氣體排放而努力。

今年熄燈1小時活動，將於3月25日晚間20時30分至21時30分進行，新竹縣政府特別拍攝影片新竹縣版本「Earth Hour Taiwan 關燈一小時」，已於上傳楊文科臉書及新竹縣政府影音平台上線，歡迎民眾一起響應。

竹縣府指出，在面對日益嚴重的全球暖化威脅及氣候變遷的全球性危機，熄燈1小時為地球降溫的活動，不僅可以藉由簡單的小動作，喚醒民眾的節能減碳意識，對於對抗全球暖化的挑戰更具有正面的宣示意義，對「Earth Hour關燈一小時」活動有興趣的民眾可上https://reurl.cc/n7Nj6X查詢。

新竹 暖化 減碳 楊文科

延伸閱讀

整理包／3月新制上路！2類人停發快篩 幼兒園不當管教最重罰60萬

整理包／3月新制上路！2類人停發快篩 幼兒園不當管教最重罰60萬

花蓮木雕職人藝術展新竹登場 刻劃原鄉文化之美

竹北遠百成藝術廊帶 花蓮原民工藝家展木雕品

相關新聞

清明連假台66線警公布管制 匯國1平鎮匝道4月1日封閉改道

今年清明節5天連假將至，桃園市警局平鎮分局今天規畫清明連假交通疏導、管制專案，台66快速道匯入國1平鎮系統交流道南下匝道...

紓解中壢環中東路車潮 桃市交通局最偏心此路口

桃園市中壢區環中東路為連結內壢到中壢的重要道路，為容易塞車的路段，為緩解左轉車輛占用車輛回堵，民代曾建議路口重新配置，市...

新竹市豪車狂增3成 16.5萬輛車牌照稅4月開徵

2023年自用汽、機車全期及營業用車上期使用牌照稅將於4月1日開徵。新竹市政府稅務局今天指出，全市開徵16.5萬輛車、開...

桃園彩色海芋季4月登場 8萬株彩色海芋創歷年之冠

2023桃園彩色海芋季將在4月1日登場，展期維持16天，現場將有8萬株彩色海芋，數量為歷年之冠。活動將以彩色海芋為主軸，...

高虹安要求機關學校停止非必要用水 水資中心開放取水

久旱不雨，新竹水情燈號有可能從藍燈轉為提醒的「綠燈」。新竹市長高虹安說，市持續關注水情變化，已要求各單位機關及所屬學校，...

機捷訊號異常 列車停在中壢段A21至A20站之間

桃園大眾捷運公司表示，機場捷運線今天下午2點36分，A21環北站到A20興南站間，因列車出現異常訊號無法移動，公司緊急啟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦