響應Earth Hour 新竹縣府呼籲周六晚上一起關燈1小時

新竹縣府為響應世界自然基金會推動的「Earth Hour地球一小時」全球節能減碳倡議活動，將在周六（25日）晚間8點半到9點半熄燈1小時，縣長楊文科特別拍攝宣導影片，呼籲大家攜手響應，希望透過民眾自發共同努力，能以實際行動減少溫室氣體排放。

楊文科表示，新竹縣府為打造永續環境，由政府帶頭做起，宣示節能減碳的決心，並宣導民眾正視全球暖化議題，將節能減碳觀念落實於生活中，進而達到碳排放減量目的，呼籲民眾平時養成習慣，隨手關上不必要的燈，為地球永續盡力，一起讓世界變好。

熄燈活動起源於2005年，起初是為降低侯鳥遷徙路途中，因建築燈光影響，而誤撞建築物死亡開始，然而活動延續至2007年，全球暖化氣候變遷議題逐漸受到國際重視，世界自然基金會開始於同年3月31日在澳洲發起「Earth Hour地球一小時」活動，呼籲當地民眾立即採取行動，於當日晚間一同熄燈，共同為減少溫室氣體排放而努力。

今年熄燈1小時活動，將於3月25日晚間20時30分至21時30分進行，新竹縣政府特別拍攝影片新竹縣版本「Earth Hour Taiwan 關燈一小時」，已於上傳楊文科臉書及新竹縣政府影音平台上線，歡迎民眾一起響應。

竹縣府指出，在面對日益嚴重的全球暖化威脅及氣候變遷的全球性危機，熄燈1小時為地球降溫的活動，不僅可以藉由簡單的小動作，喚醒民眾的節能減碳意識，對於對抗全球暖化的挑戰更具有正面的宣示意義，對「Earth Hour關燈一小時」活動有興趣的民眾可上https://reurl.cc/n7Nj6X查詢。