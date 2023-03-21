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配合供水管線遷移 竹市這36里24日將停水12小時

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市24日當天將有36個里停水12小時，提醒民眾注意儲水。記者張裕珍／攝影
新竹市24日當天將有36個里停水12小時，提醒民眾注意儲水。記者張裕珍／攝影

注意停水！台灣自來水公司第三區管理處為辦理新竹一場供水管線遷移工程，新竹市將有多達36個里停水、27個里用水降壓，等同新竹市超過一半的里將面臨停水降壓，時間為24日早上9點到晚上9點，為期12小時，提醒民眾提前儲水備用。

經濟部台水公司第三區管理處發出最新停水公告，指出新竹市的光鎮里、新光里、振興里、曲溪里、湖濱里、綠水里、公園里、下竹里、新興里、頂竹里、南大里、高峰里、仙宮里、建華里、東山里、光明里、竹蓮里、寺前里、福德里、台溪里、頂福里、新民里、軍功里、南市里、中興里、南門里、豐功里、武功里、光復里、東勢里、東園里、三民里、前溪里、育賢里、榮光里、偉功里共36個里將配合工程停水，以後站地區為主。

至於降壓範圍涵蓋27個里，包含新竹市的興南里、崇禮里、育英里、石坊里、中央里、福德里、南市里、潛園里、南門里、成功里、榮光里、東門里、中山里、大同里、台溪里、西雅里、光鎮里、中興里、西門里、關帝里、福林里、中正里、頂埔里、中埔里、牛埔里、復興里、頂福里。

台水公司提醒用戶，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。如未關閉抽水機電源，恐造成馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，或易造成供水管網產生負壓吸入汙水，若建築物之自來水進水口低於地面的用戶在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸汙染。

台水公司提醒民眾剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，可撥1910客服免付費服務專線。

新竹市24日當天將有36個里停水12小時，提醒民眾注意儲水。記者張裕珍／翻攝
新竹市24日當天將有36個里停水12小時，提醒民眾注意儲水。記者張裕珍／翻攝

停水 新竹 埔里

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