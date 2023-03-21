苗栗「南庄橙」回娘家 起手式期待部落特色產業開花結果

台灣特有種「南庄橙」是唯一以苗栗縣南庄鄉命名的植物，林務局復育2年，希望進一步發展成部落特色產業，3月25日與苗栗縣政府在南庄辦理植樹活動，起手式讓大眾更認識南庄橙。

文獻記載南庄橙最早於1926年由日本柑橘專家田中長三郎在南庄鄉蓬萊村發現，發表命名南庄橙，1998年世界自然保育聯盟（IUCN）紅皮書名錄列為極危（CR）等級，「2017年台灣維管束植物紅皮書名錄」則評估為資料缺乏（DD）等級，林務局復育2年，並研發推廣經濟效益。

林務局新竹林區管理處長夏榮生說，林務局盤點南庄橙母株採種，培育1500至2000株樹苗，南庄橙以往是賽夏族重要民俗醫療，及部落文化象徵意義的植物，林管處研發經濟利用價值，優先種在南庄部落，期待將來南庄橙回娘家，打造特色產業。

縣府與林管處3月25日上午9點半在在南庄鄉公有停車場空地舉辦「森活圈」植樹節活動，將會種下20棵南庄橙，並安排賽夏族長老解說有關南庄橙的生活故事，讓大眾更認識南庄橙，苗栗縣長鍾東錦也期待南庄橙，推廣能成為新的亮點，帶動南庄觀光業更上一層樓。

「森活圈」當天準備2000株田代氏石斑木、短柱山茶、野牡丹及流蘇，供民眾免費索取，現場不提供塑膠袋，必須自備容器，並規畫政令宣導有獎徴答，動物送養、動物疫苗施打，及晶片植入登記等活動。