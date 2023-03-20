運動場域科技創新 苗栗縣啟用智能地墊

苗栗縣政府為提升全民運動風氣，爭取中央經費設置智能地墊，今天在苗栗縣立體育館啟用智能科技訓練場，透過遊戲及聲光效果，打造新型態休閒育樂環境，讓運動變得更有趣。

苗栗縣政府教育處根據教育部體育署111年運動場域科技創新前導計畫，向中央申請補助新台幣300萬元，購置10套智能地墊，分別設置於縣立體育場與縣立體育館體適能教室。

縣府今天在苗栗縣立體育館舉辦智能科技訓練場域啟動儀式，安排建功國小學童示範使用智能地墊功能，縣長鍾東錦及與會多名縣議員也下場體驗挑戰敏捷力的「燈滅模式」，需在短時間內踩滅發亮的地墊，眾人玩得不亦樂乎，也達到運動功效。

教育處長葉芯慧表示，智能運動地墊可提供新型態的休閒育樂環境，適合全年齡運動，透過遊戲及聲光效果，不僅讓運動變得更有趣，豐富的訓練模式更可以鍛鍊不同身體部位，協助全民培養運動習慣，增進生活品質。

教育處指出，放置於縣立體育館的智能地墊，於平日上課時間提供建功國小全校師生體育課與運動使用；而課外時間以及放置於體育場的智能地墊，提供縣內學校、運動團隊、慈善公益團體及鄉親預約登記使用。

教育處說，日前舉辦民眾體驗活動及苗栗縣、南投縣雙縣挑戰賽，2場活動吸引近8000人次體驗；之後將於3月26日及4月8日辦理2場縣內比賽，歡迎民眾報名「贏健康拿獎金」活動，相關資訊洽苗栗縣立體育場網站查詢。