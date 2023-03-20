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桃園美福大火免罰！前環保局長批外界惡意扭曲

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園美福倉儲發生大火，業者卻不必罰，引發外界熱議。本報資料照
桃園美福倉儲發生大火，業者卻不必罰，引發外界熱議。本報資料照

桃園美福倉儲去年大火釀成嚴重空汙，鄭文燦市府祭出重罰600萬元，卻在美福提出訴願後全被撤銷，議員牛煦庭、劉勝全今質疑，市府消極舉證，和業者合演鬧劇。對此，環保局前局長呂理德下午發出8點聲明，強調任內連續重罰業者，就是展現市府維護環境的立場，反批外界不該惡意扭曲、政治操作。

呂理德表示，美福倉儲因為外牆結構特殊，無法直接破壞排煙、滅火，市府盡一切力量滅火，也盡力清理廢棄物清理；前市長鄭文燦要求美福倉儲以泰豐輪胎賠償標準的2倍，賠償附近居民1000萬元，環保局災後也立刻針對倉儲悶燒所產生的空汙罰款500萬元，肉品及火災廢棄物未能及時清除罰款100萬元。

呂理德表示，當環保局第一次依照違反空汙法開出500萬罰單時，消防局尚未完成火災鑑定報告，因此環保署訴願委員會去年9月，以必須證明人為疏失為才能處罰，撤銷環保局的罰款處分，但待消防局的火災鑑定報告出爐，證實為電氣火災後，環保局立刻根據鑑定報告，認定美福倉儲仍有人為疏失，10月再次開出500萬元罰單。

呂理德表示，環保局連續重罰兩次500萬元，就是展現市府維護環境的立場，議員所謂「隻字不提」、「一切都是假，美福不用罰」、「消極舉證，維護財團利益」，都是不折不扣的抹黑；地方政府據理力爭，議員反而指責環保局的努力，這是為了政治、為了批評鄭文燦，任意亂扣帽子。

呂理德表示，美福火災後，鄭文燦除向附近居民道歉外，要求美福倉儲賠償1000萬元給附近居民，環保局也重罰展現決心；儘管中央對於美福倉儲是否有人為疏失，見解與桃園不同，但不該因此被扭曲為圖利，「這種惡意的政治操作，完全違反事實真相。」

呂理德表示，美福倉儲兩度對裁罰提出訴願，現任市長張善政一樣應該要求環保局依法維持500萬元罰款；至於環保署今年正式認定美福倉儲火災廢棄物為一般廢棄物，無法依照廢棄物清理法開罰100萬元，張善政市府後續也應有所作為，維護桃園的立場。

火災 廢棄物 桃園

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