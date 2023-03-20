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轟隆隆！住宅區設地磅站讓人失眠 桃園市府擬禁

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
住宅區內的地磅站常引來居民抗議。桃園市府都發局表示，未來修法時將納入檢討。記者朱冠諭／攝影
住宅區內的地磅站常引來居民抗議。桃園市府都發局表示，未來修法時將納入檢討。記者朱冠諭／攝影

新竹縣及台北市已立法禁止住宅區內設置地磅站，但桃園市尚無相關規範，位在青埔特區的洽溪地磅站近來遭抗議擾人清夢。民代直言，大型車輛出入地磅站產生噪音及空氣汙染，常讓居民不堪其擾，政府卻「無法可管」，遲遲未見積極作為。市府都發局表示，考量地磅站可能影響居民居住品質和行人安全，未來修法時將納入檢討，朝向以負面表列方式管制，現存的地磅站則加強稽查、管理。

洽溪地磅站位於中壢區洽溪路與永信路，青溪里長李詠芳說，拖板車駕駛多在半夜到凌晨之間進場，因車體太長，須倒車進地磅，有晨運的民眾險些被撞；此外，居民們下班後想好好睡覺休息，卻常被拖板車巨大的煞車聲響吵醒，還有不少貨車司機貪圖方便未熄火怠速，讓居民得忍受大貨車排放出來的廢氣，苦不堪言。

議員彭俊豪表示，現行「都市計畫法桃園市施行細則」，並未將地磅站負面表列為住宅區的禁制事項，因此市府無法制止該地磅站營業，只能請警察局開單，或找環保局檢查空氣品質，得到的結果也是在容許範圍內，民眾面對空汙只能默默忍受。

彭俊豪表示，包括新竹縣及台北市都已立法禁止在住宅區設置地磅站，盼桃園市府也修法，還給當地居民良好的居住環境，針對受影響的業者則提出補償辦法，減少地方摩擦。議員黃崇真則呼籲市府先加強稽查，對未按規定熄火的車輛開罰，以防部分司機再便宜行事。

都發局長江南志表示，依據去年11月公告修訂的「都市計畫法桃園市施行細則」第14條規定，地磅站並非住宅區負面表列禁止項目，但考量地磅站多大型車輛進出，因此市府已規畫下次修法時，明訂住宅區內不得再設地磅站，最快今年就會提出草案，並送內政部審議。

江南志表示，因過去並未規定住宅區內不得設置地磅站，因此現存的地磅站暫時不會拆除，但都發局將會同交通局、警察局、環保局現勘，針對個案討論處理方式，包括加強稽查和空氣品質監測都是方式之一。

桃園 噪音

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