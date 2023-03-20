竹北遠百成藝術廊帶 花蓮原民工藝家展木雕品

為推廣原住民工藝文化，花蓮縣推出木雕藝術策展，由花蓮縣工藝家卡兆‧馬耀 Kacaw Mayaw（漢名胡銀祿）首次來新竹縣開展，特別選在遠東百貨竹北店8樓展出20件木雕作品，即日起展出至4月20日，今天特別舉辦開幕記者會，新竹縣長楊文科受邀到場與花蓮縣長徐榛蔚攜手推薦大師木雕作品。

卡兆‧馬耀說，自92年開始帶著3把刀從事木雕創作，這次帶來20件作品，木材以樟木為主，每件作品雕刻時間依難易度及大小，約1至3個月能完成，希望好的作品除透過技巧性的雕刻外，也能賦予故事性，希望給下一代能看到他的作品。很高興獲得大家肯定，才有機會來到新竹縣展出作品。

卡兆‧馬耀榮獲2012年第三屆原住民族工藝薪傳獎得主，同是花蓮縣原藝百工工藝家之一，展示他創作多年的木雕創作作品。

楊文科說，徐縣長遠道出席胡銀祿老師藝展，表示老師在藝術界地位是一等一，尤其老師的每件作品，透過木雕呈現原民與大自然亙古以來的生活故事在大家面前，一刀一筆刻畫栩栩如生，相當傳神，特別是阿美族的生活方式，能來此展覽是新竹縣的榮幸，歡迎鄉親把握機會到遠百竹北店欣賞木雕作品。

徐榛蔚說，胡大師作品渾然天成，因未受專科訓練，風格非常自然，由心中出發，透過體驗山地、大海之間展現的靈性，啟發大師從57歲開始自學雕刻至今近20年，作品以部落為中心，以部落人物、生活及對自然的感情延伸，每件作品均令人感動。

新竹縣府原住民族行政處提到，縣府也為提供族人文創產業平台，在竹東火車站旁成立「Wah！幾散竹東」原住民族展銷中心，作為原民產業創新發展及客家文化融合的前哨站，促進尖石、五峰及竹東觀光產業發展，設有策展空間、輔導課程、假日市集、獵人體驗及主題展演活動等，除帶動地方觀光及文化傳承，藉此提升原民創意商品的市場能見度，並創造原住民就業機會。