籃球大賽一球捐5000元 桃園民代攜建商回饋鄉里
近日職業籃球隊桃園雲豹及高雄17鋼鐵人分別延攬NBA球星魔獸霍華德及林書豪入隊，掀起一波籃球熱潮，桃園有民代攜手建商舉辦3分球大賽，只要投進一球，就捐5000元資助國中籃球隊。
議員余信憲與知禮建設創辦人康自豪在桃園青溪國中舉辦3分球大賽，學生進一球就捐5000元，共投進14顆球，最後加碼以灌籃方式，每灌1球就捐5000元，總共捐贈獎金10萬元
議員余信憲表示，知禮建設起初向學校提出這個構想，學校以為是在開玩笑，沒想到到了比賽會場，學生越投越起勁，連校長都躍躍欲試的下場投球替學生增取加菜金
康自豪表示，近年桃園房地產市場蓬勃發展，只要推案，都如期完銷。所以決定要取之社會，回饋社會。所以準備了10萬元獎金，要來回饋基層籃球。
康自豪說，小時候一直對籃球有熱情，但迫於現實的無奈，只能放棄夢想。舉辦此次比賽來資助學校籃球運動不僅有趣，更能激起學生對籃球的熱情
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言