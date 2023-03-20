籃球大賽一球捐5000元 桃園民代攜建商回饋鄉里

近日職業籃球隊桃園雲豹及高雄17鋼鐵人分別延攬NBA球星魔獸霍華德及林書豪入隊，掀起一波籃球熱潮，桃園有民代攜手建商舉辦3分球大賽，只要投進一球，就捐5000元資助國中籃球隊。

議員余信憲與知禮建設創辦人康自豪在桃園青溪國中舉辦3分球大賽，學生進一球就捐5000元，共投進14顆球，最後加碼以灌籃方式，每灌1球就捐5000元，總共捐贈獎金10萬元

議員余信憲表示，知禮建設起初向學校提出這個構想，學校以為是在開玩笑，沒想到到了比賽會場，學生越投越起勁，連校長都躍躍欲試的下場投球替學生增取加菜金

康自豪表示，近年桃園房地產市場蓬勃發展，只要推案，都如期完銷。所以決定要取之社會，回饋社會。所以準備了10萬元獎金，要來回饋基層籃球。

康自豪說，小時候一直對籃球有熱情，但迫於現實的無奈，只能放棄夢想。舉辦此次比賽來資助學校籃球運動不僅有趣，更能激起學生對籃球的熱情