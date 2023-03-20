美福大火「不必罰」惹眾怒 桃園市府：建議中央修法

桃園美福倉儲大火事件滿1周年，市府環保局去年對業者開罰600萬元，近日卻被發現，美福提出訴願後，罰款全被撤銷，引發藍綠民代齊聲批評鄭文燦市府失格。市府環保局下午表示，這次事件凸顯現有法律和民眾期待有重大落差，因此已建議行政院環保署修法，符合社會對公平正義的期待。

蘆竹美福倉儲去年3月發生大火，環保局去年4月依違反廢棄物清理法和空氣汙染防制法，分別開罰100萬和500萬元，近日卻被發現罰款全被撤銷。議員牛煦庭今批評，時任市長鄭文燦高喊「最高罰責」卻消極舉證，間接證實外傳「鄭文燦和美福交情匪淺」。

市府環保局下午表示，美福大火因產生大量粒狀汙染物及異味，去年5年依違反空汙法第32條規定第1項第3款規定，裁處最高額度500萬元罰鍰，惟美福公司不服提起訴願，環保署訴委會認為「美福公司對於起火地點是否有完全支配管領力？以及火災是否因操作管理不當產生自燃所致？」不無疑義，因此撤銷處分。

環保局後續依火災調查資料，認定美福公司因電氣管理不當導致火災，9月裁處最高500萬元罰鍰，但環保署訴願委員會認為，所謂「管理不當產生自燃」，應限於因堆置物品而管理不當，因此認定美福訴願有理，撤銷第2次處分。

至於災後產生的大量廢棄物，環保局認定美福未依廢清法第36條規定貯存並依限清理，導致惡臭物質殘留，情節重大，裁處最重100萬元罰鍰。不過經市府訴願審議委員會審議，認為不具適法性，去年10月撤銷裁罰。

環保局表示，桃園市轄內設有許多大型倉儲，因這次事件，市府已注意現有法律面與民眾期待有重大落差，例如現行空汙法32條第1項第3款，僅以物品自燃為告發要件，卻排除實務上工廠負責管理所有機電設備、消防通風設備；此外，環保署也認定美福公司倉貯業務非廢清法指定公告事業，導致環保機關無法可罰。

環保局表示，現已建議環保署應針對空汙法適當修法，並將倉貯業務納入廢清法指定公告事業，以擴大列管，如此一來才能符合社會對公平正義的期待。