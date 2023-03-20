快訊

BLACKPINK門票超難搶 他吐「圈內人秘密」：拿到好位置不難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美福大火「不必罰」惹眾怒 桃園市府：建議中央修法

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園美福倉儲發生大火，業者卻不必罰，市府環保局表示，已建議行政院環保署修法，符合社會對公平正義的期待。本報資料照片
桃園美福倉儲發生大火，業者卻不必罰，市府環保局表示，已建議行政院環保署修法，符合社會對公平正義的期待。本報資料照片

桃園美福倉儲大火事件滿1周年，市府環保局去年對業者開罰600萬元，近日卻被發現，美福提出訴願後，罰款全被撤銷，引發藍綠民代齊聲批評鄭文燦市府失格。市府環保局下午表示，這次事件凸顯現有法律和民眾期待有重大落差，因此已建議行政院環保署修法，符合社會對公平正義的期待。

蘆竹美福倉儲去年3月發生大火，環保局去年4月依違反廢棄物清理法和空氣汙染防制法，分別開罰100萬和500萬元，近日卻被發現罰款全被撤銷。議員牛煦庭今批評，時任市長鄭文燦高喊「最高罰責」卻消極舉證，間接證實外傳「鄭文燦和美福交情匪淺」。

市府環保局下午表示，美福大火因產生大量粒狀汙染物及異味，去年5年依違反空汙法第32條規定第1項第3款規定，裁處最高額度500萬元罰鍰，惟美福公司不服提起訴願，環保署訴委會認為「美福公司對於起火地點是否有完全支配管領力？以及火災是否因操作管理不當產生自燃所致？」不無疑義，因此撤銷處分。

環保局後續依火災調查資料，認定美福公司因電氣管理不當導致火災，9月裁處最高500萬元罰鍰，但環保署訴願委員會認為，所謂「管理不當產生自燃」，應限於因堆置物品而管理不當，因此認定美福訴願有理，撤銷第2次處分。

至於災後產生的大量廢棄物，環保局認定美福未依廢清法第36條規定貯存並依限清理，導致惡臭物質殘留，情節重大，裁處最重100萬元罰鍰。不過經市府訴願審議委員會審議，認為不具適法性，去年10月撤銷裁罰。

環保局表示，桃園市轄內設有許多大型倉儲，因這次事件，市府已注意現有法律面與民眾期待有重大落差，例如現行空汙法32條第1項第3款，僅以物品自燃為告發要件，卻排除實務上工廠負責管理所有機電設備、消防通風設備；此外，環保署也認定美福公司倉貯業務非廢清法指定公告事業，導致環保機關無法可罰。

環保局表示，現已建議環保署應針對空汙法適當修法，並將倉貯業務納入廢清法指定公告事業，以擴大列管，如此一來才能符合社會對公平正義的期待。

鄭文燦 火災

延伸閱讀

謝國樑宣示乾淨家園！環保局出9招 希望民眾愛護環境

竹北市高樓往下看竟是「黃河」 環保局將告發兩處工地

墓地火災頻傳 東勢林管處將舉辦金紙集中焚燒活動

桃園美福大火挨罰600萬獲撤銷 藍綠齊轟鄭文燦：罰假的？

相關新聞

桃園美福大火免罰！前環保局長批外界惡意扭曲

桃園美福倉儲去年大火釀成嚴重空汙，鄭文燦市府祭出重罰600萬元，卻在美福提出訴願後全被撤銷，議員牛煦庭、劉勝全今質疑，市...

轟隆隆！住宅區設地磅站讓人失眠 桃園市府擬禁

新竹縣及台北市已立法禁止住宅區內設置地磅站，但桃園市尚無相關規範，位在青埔特區的洽溪地磅站近來遭抗議擾人清夢。民代直言，...

美福大火「不必罰」惹眾怒 桃園市府：建議中央修法

桃園美福倉儲大火事件滿1周年，市府環保局去年對業者開罰600萬元，近日卻被發現，美福提出訴願後，罰款全被撤銷，引發藍綠民...

這時段竹市孕婦、15歲以下孩童 看牙免掛號費

為響應世界口腔健康日，新竹市府4月1日至15日將辦理「孕婦兒童親善愛心院所活動」，懷孕婦女及15歲以下兒童只要持健保卡至...

影／苗栗計程車共乘路線啟動 高鐵到客家文化館最便宜160元

苗栗縣首條計程車共乘路線，台灣客家文化館、台鐵豐富站（高鐵苗栗站）今天啟動，10輛計程車加入，採預約制，4人共乘1人車資...

全原運竹縣代表隊授旗 田徑、角力、柔道最被看好

全國原住民運動會本月24日到27日在臺北市舉行，新竹縣長楊文科今天在縣政府大廳授旗給新竹縣代表隊，並致贈加菜金，由新樂國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦