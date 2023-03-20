這時段竹市孕婦、15歲以下孩童 看牙免掛號費

為響應世界口腔健康日，新竹市府4月1日至15日將辦理「孕婦兒童親善愛心院所活動」，懷孕婦女及15歲以下兒童只要持健保卡至竹市31家指定牙醫院所，可享免掛號費（須付健保部分負擔費用）。市府還額外加碼送600份「動物造型兒童牙線」給參與活動民眾，數量有限送完為止。

市府表示，為響應320世界口腔健康日，市長高虹安今到市立馬偕兒童醫院與孩童互動並一起探索怪獸牙醫家，透過活動介紹認識牙醫照相機X光，體驗蛀牙菌害怕的秘密武器牙科工具。高虹安也化身說故事姊姊，向孩童講述「怪獸牙醫診所」故事書，現場小朋友反應相當熱絡。

高虹安表示，市府重視兒童口腔健康，每年挹注經費攜手牙醫師公會共同辦理幼兒園校園巡迴口腔檢查，約有超過1萬多名學童受惠。此外，市府將辦理「孕婦兒童親善愛心院所活動」，懷孕婦女及15歲以下兒童只要持健保卡至竹市轄內約31家指定牙醫院所，可享免掛號費，呼籲家長與孩子一起來檢查口腔、保健牙齒，養成定期看牙醫的好習慣。

牙醫師公會理事長藍鴻文說，校園口腔檢查結果約有32%至35%的齲齒學童，此外，70%以上幼兒的致齲菌來自母親，女性懷孕期間口腔環境及體內賀爾蒙改變容易產生齲齒及牙周炎，健保署特別針對懷孕期間提供每90天可執行1次專業牙結石清除及口腔保健諮詢，讓嬰幼兒的口腔保健向前延伸至懷孕時期。

馬偕兒童醫院院長楊俊仁表示，馬偕兒童牙科除了為兒童精心營造溫馨看牙醫環境，也專為身心障礙行動不便的兒童打造專屬診療室，從診療開始到X光檢查，上診療台後不須再移位，貼心守護行動不便的兒童，營造友善醫療環境。

衛生局長陳厚全提醒，家長自今年2月1日起至特約醫療院所進行兒童牙齒塗氟補助，除攜帶健保卡外，還須攜帶兒童健康手冊；臼齒窩溝封填補助自2022年9月1日起，由原本6歲至未滿9歲也放寬至6歲至未滿12歲。