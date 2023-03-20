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影／苗栗計程車共乘路線啟動 高鐵到客家文化館最便宜160元
苗栗縣首條計程車共乘路線，台灣客家文化館、台鐵豐富站（高鐵苗栗站）今天啟動，10輛計程車加入，採預約制，4人共乘1人車資160元，在地司機導覽，更方便並認識體驗多元文化客家之美。
苗栗縣副縣長鄧桂菊、客委會客家發展文化中心主任何金樑、公路總局主任秘書林義勝、新竹區監理所所長吳季娟，銅鑼鄉長謝昌年及業者，今天在台灣客家文化館啟動「共下坐車．行尞客家」通車儀式，也見證里程碑。
台灣客家文化館沒有大眾交通工具接駁，年度重頭戲桐花祭將至，客發中心、新竹監理所等單位合作，推出計程車共乘路線，台灣客家文化館、台鐵豐富站
設站點，吳季娟認為共乘計程車改善交通、發展觀光，運用綠色運輸，何金樑期待客下一步希望「台灣好行」等相關觀光巴士都能夠成行，提供更多元的選擇。
共乘計程車前車窗黏貼共乘標誌，司機多數是在地人，車程約30分鐘，單趟車資1人650元，4人共乘每人分攤160元，遊客在高鐵苗栗站遊客服務中心或共乘計程車上，索取宣傳摺頁，駕駛蓋章後，享有台灣客家文化館消費95折、Facebook打卡送好禮，及3D好客劇場優待票價。
遊客周一至周五可撥打共乘預約專線03-6672468，並提前1天預約，周六、日及國定假日暫停預約服務，歡迎旅客多加利用，詳細資訊可上台灣客家文化館網站 https://thcdc.hakka.gov.tw/1240/ 搜尋。
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