拱天宮建廟160周年 將設立地方文史科技影音博物館

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮為慶祝建廟160周年，向媽祖擲筊確定將於農曆八月中旬舉辦「媽祖回娘家」活動，同時透過立委陳超明協助爭取，將在3樓設立地方文史科技影音博物館，屆時罕見的文史典藏，都會對外隆重展出。

迄今已經超過一百七十年以上的白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動，由於隨途期間媽祖慈悲事蹟不斷傳出，年年累積了一場場淚與汗交織的宗教人文采風記憶，近年「粉紅超跑」旋風更席捲全台，今年報名香燈腳更破紀錄突破10萬人大關。

為了讓隨香的信眾與到訪的旅客，除了「禮神」更要「懂神」，更要讓世世代代的子子孫孫都深刻明白「白沙屯媽祖進香」國家級無形文化資產的真諦。立委陳超明辦公室上周邀集文化部及縣府文觀局等官員，針對拱天宮鮮少對外開放的現有文史典藏影音設備辦理檢點工作。

會中並討論將委由縣府文觀局儘速與文化部專家輔導團進行規畫，目標為設立能隨時為年到訪量已超過600萬人流服務的地方文史科技影音博物館；難得的是，媽祖的第一張辦公桌和衣物、百年老照片及祭祀香爐等，都會在完善規畫後隆重展出。