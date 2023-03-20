全原運竹縣代表隊授旗 田徑、角力、柔道最被看好

全國原住民運動會本月24日到27日在臺北市舉行，新竹縣長楊文科今天在縣政府大廳授旗給新竹縣代表隊，並致贈加菜金，由新樂國小校長高文良代表接受。新竹縣代表隊去年在全原運創下佳績，是歷年最棒，縣長楊文科今天在現場揮棒，祝福再旗開得勝、再創佳績。

楊文科與去年台灣區少棒隊冠軍、關西國中棒球隊隊員一起為新竹縣代表隊加油，並奮力揮棒，象徵強棒出擊，也祝福歷年來陣容最大的竹縣代表隊旗開得勝、大放異彩。

楊文科表示，新竹縣代表隊今年選派出465位選手隊職員，參賽6項傳統項目(傳統拔河、傳統狩獵、傳統負重、傳統射箭、傳統路跑、傳統鋸木)和9項擅長項目(水域活動_競舟、田徑、角力、柔道、棒球、跆拳道、慢速壘球、槌球、籃球) ，當中又以田徑、角力、柔道最被看好，縣府也投入318萬提供各項後援與資源，期待選手們能展現平日競技體育的訓練成果。

泰雅族長老在授旗儀式前吟唱古調祈福，楊文科透過原民處長雲天寶的翻譯，了解詞意如同知名歌曲《You raise me up》(你鼓舞了我)。他說，上屆新竹縣代表隊在全原運成績出色，榮獲10金14銀21銅，是歷年最棒，其中田徑6金2銀7銅表現最佳，傳統路跑項目獲得3金3銀2銅，柔道角力獲得1金6銀8銅，在祖靈的保佑、激勵下，今年一定能再創佳績。