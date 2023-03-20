竹北市高樓往下看竟是「黃河」 環保局將告發兩處工地

因就業帶來大批年輕科技新貴與家人移入，新竹縣竹北市成人口增幅最高的年輕城市，也受到全台注目。然而，在地民眾抱怨，竹北市豆子埔溪常常被染黃，從高樓往下看，只見清澈小溪變黃河，居住品質堪憂。對此，竹縣環保局回應，應是附近建築工地便宜行事，或是逕流廢水的削減設施不夠，未經過處理程序就灌入豆子埔溪，派員稽查後確認有兩處工地造成，正依水污法告發。

竹北市民抱怨，昨天下午在勝利七街、八街，就看到濃濁的黃水流入豆子埔溪，近期因較少下雨，黃水流入溪內，瞬間染黃，居民都很反彈，今天早上還在看濃濁的黃水，批評縣府未能積極處理。竹北市民不滿，這兩、三周常常看到溪水被染黃，也有民眾向環保局告發，未料，並沒有顯著的改善。

對此，新竹縣環保局回應，日前接獲民眾陳情勝利八街、莊敬三路交叉口後，已立即派員前往，並發現的確豆子埔溪有遭汙染情況，由於該區沒有工廠，但有建築工地，經由稽查人員從放流口，依循往上溯源，發現源頭是兩處特定的工地，因開挖地下室所造成的逕流廢水，後續將會告發。

因豆子埔溪多次發生類似案件，將會依照水汙染防治法第40條，根據採檢到的逕流廢水懸浮固體濃度，濃度越高罰得越高，最低裁處6萬元，最高可罰2千萬元。

環保局說明，營建工地開挖地下室，通常超過地下水位面以下，就會抽掉地下水，抽除時，會與泥沙混合，因此排出去的水呈現混濁。另外就是營建工地現場處理預拌建材的材料，這些原物料若放在工地，下雨時也可能微量流出。

為此，環保局要求營建工地開工前必須檢具逕流廢水削減計畫書，通常處理完畢後，懸浮固體泥沙可以降低八成，就能直接排放到溪流中，然而，有業者便宜行事，沒有適當處理排放，影響周邊的溝渠或是溪流。