桃園美福大火挨罰600萬獲撤銷 藍綠齊轟鄭文燦：罰假的？

桃園美福倉儲大火事件滿1周年，市府環保局去年對業者開罰600萬元，未料民代近期追查，發現因證據不足、法條引用錯誤，罰款全被撤銷，一毛都不必繳。美福大火公害自救會和藍綠議員今天開記者會，直呼鄭文燦市府去年開罰原來都是騙局一場，業者只發給每戶2盒口罩或垃圾袋就打發了事，根本是對居民最大的侮辱，要求新市府還人民公道。

蘆竹美福倉儲去年3月發生大火，居民忍受惡臭超過40天，環保局去年4月依違反廢棄物清理法和空氣汙染防制法，分別開罰100萬和500萬元。自救會不滿業者賠償受災戶的承諾跳票，原預計近期就要提出侵害居住安寧權的民事集體訴訟，向美福倉儲求償受災戶每人1萬2000元。

沒想到自救會搜集資料時，卻意外發現美福提出訴願，500萬元罰款因被行政院環保署訴願委員會認定「證據不足」，早在去年8月就被中央撤銷。市府去年10月重新檢視適法性後，也自行撤銷100萬元罰款。即使環保局再依廢清法第52條、第63條之1第1項規定開罰美福6000元，仍因市府法務局提醒適用條文有疑義，又自行撤銷處分。

「報告鄭文燦前市長，600萬已經撤銷了！」民進黨議員劉勝全表示，訴願決定書內容顯示，桃市府裁處不當、舉證無方、答辯無力，才導致訴願委員裁決撤銷原處分，「軟弱無力的環保局，能捍衛市民的健康和環境嗎？」不能演完開罰的戲碼，罰單就撤了。

劉勝全質疑，環保局當初訴願答辯，市府派什麼層級的官員參與？火災當下，為何沒有保全證據的積極作為？環保局開罰廠商為何找不到更適用的法條？美福大火公害自救會為何得不到桃園市府的積極幫助？這麼大的案件，如果政府沒有作為，只會失去人民信任，希望張善政市府能提出解方。

國民黨議員牛煦庭表示，鄭文燦市府去年多次強調已對業者重罰，沒想到一切都是假，且市府去年早知裁罰都被撤銷，卻無聲無息，不禁令人懷疑當初說法根本只是障眼法；環保局必須說清楚，案發當下到底有沒有搜集完整證據，「美福案究竟是法不完備？還是蓄意行政怠惰？」這種荒唐的結局，等於告訴全民公平正義只是口號。

美福大火公害自救會發起人郭姿秀表示，市府當初與廠商私下協商，由環保局跟蘆竹區公所代替民眾接受廠商的睦鄰金，換成2卷垃圾袋塞到民眾手上，更可惡的是在過程中，政府還誤導民眾，說這就是賠償，讓很多善良的鄉親認為市府已經重罰，不願加入自救會。

郭姿秀表示，如今得知連裁罰也是假，自救會完全無法接受，也更加相信訴訟的意義和重要性，今天下午自救會就會正式提出訴訟，3大目的包括要求廠商道歉、賠償；第二是堅持透過訴訟，讓過程疑點水落石出；第三則是希望形成判例，落實企業的防災意識。 桃園市議員牛煦庭追查，發現市府多次宣稱對美福重罰，罰款卻早已在去年被撤銷。圖／牛煦庭提供 美福罰款被撤銷，桃園市國民黨議員牛煦庭（左）、民進黨議員劉勝全（右）今開記者會，批評美福失格、政府失能。記者朱冠諭／攝影