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輪狀病毒無特效藥 竹縣4類人最高可符合全額補助

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
社團法人臺灣愛的萌芽福利協會，理事長個人捐助新台幣50萬，與麥建方小兒科診所合作，扶助新竹縣低收入戶、罕見疾病、重大傷病或社會局認定特殊處遇個案則全額補助疫苗費用。圖／劉志枰提供
社團法人臺灣愛的萌芽福利協會，理事長個人捐助新台幣50萬，與麥建方小兒科診所合作，扶助新竹縣低收入戶、罕見疾病、重大傷病或社會局認定特殊處遇個案則全額補助疫苗費用。圖／劉志枰提供

輪狀病毒好發於五歲以下的幼兒，台灣五歲以下的幼兒達90%以上都曾感染過該病毒引起的急性腸胃炎，輪狀病毒是嬰幼童最常見的腸胃炎感染源之一，如果不小心感染可能會有腹瀉甚至脫水，世界衛生組織更建議，各國應將輪狀病毒疫苗納入國家疫苗計畫。

社團法人臺灣愛的萌芽福利協會，理事長個人捐助新台幣50萬，與麥建方小兒科診所合作，扶助新竹縣低收入戶、罕見疾病、重大傷病或社會局認定特殊處遇個案則全額補助疫苗費用，並且於指定醫療院所口服接種輪狀病毒疫苗。

目前該疫苗目前在新竹縣13鄉鎮市，只有竹北市公所補助每劑1仟元，社團法人臺灣愛的萌芽福利協會理事長劉志枰指出，新竹縣生育率全國第最高，但輪狀病毒口服疫苗，除竹北市外其他12鄉鎮市卻仍屬自費疫苗尚無補助，輪狀病毒疫苗目前屬自費的疫苗，對經濟困境家庭也是一個壓力，若需申請民眾可先洽03-5551295李小姐預約申請。

新竹縣議員朱健銘表示，為免除嬰幼兒受輪狀病毒的侵害，本次臨時會將會提案，輪狀口服疫苗應優先針對低收入戶、重大傷病、罕見疾病、特殊個案的嬰幼兒，應該優先全額補助輪狀病毒口服疫苗，減輕其民眾負擔壓力。

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