慶光復高中奪HBL二連霸 竹市府辦一系列慶賀活動

新竹市光復高中籃球隊奪下HBL男子組冠軍，新竹市府今指出，將辦理一系列慶賀活動，主要有兩大方向，一是激勵與獎勵球員，二是全市同歡慶祝、分享榮耀，希望光復高中籃球隊再接再厲，明年拿下隊史三連霸。市府說，目前正積極建立企業贊助平台管道，將協助光復高中與其他學校各項運動發展所需要的經費，讓新竹市的體育能夠邁向國際舞台。

市府發言人施淑婷說明，競技運動日新月異，為幫助光復小將再攀向高峰，教育處基層選手訓練站重點項目共補助68萬元，補助光復高中籃球隊移地訓練及比賽補助經費，並規畫前往日本進行移訓；教育處長童鳳嬌已主動向教育部聯繫，爭取籃球隊出國移地訓練經費，讓學生有機會與國際頂尖選手交流，加強國際籃球比賽的實戰經驗，期盼學生成為國際級的選手。

賽前活動獎勵部分，教育處指出，2月23日由處長童鳳嬌到學校為選手加油打氣，並致贈教練及球員2公升裝專業運動水壺16個，讓平日訓練或比賽時，能完整補充水份；3月6日，透過教育處基層選手訓練站重點項目，除原核定28萬元外，再額外補助40萬元，合計68萬元，補助光復高中籃球隊移地訓練及比賽補助經費，預計將前往日本進行移地訓練，目前仍在規畫中；3月11至12日，市長高虹安、副市長蔡麗清到台北小巨蛋觀賽加油，並致贈球隊加菜金新台幣8000元。

奪冠後慶賀活動部分，教育處表示，高虹安除親自接見籃球隊成員外，也依「新竹市績優運動選手及教練獎勵金實施要點」，頒發給每位選手及教練SOGO禮券1萬元及獎金5000元獎勵；並於今天中午在新竹知名餐廳辦理英雄宴，以各國料理，多達200多道的buffet自助餐廳，讓教練及球員享用美食，晚間六點則會在新竹巨城一樓廣場發放1000份免費雞排兌換券，與民眾共襄盛舉。

另外，3月16日起，市府將前往光復中學為所有的光復籃猿小將拍攝勝利影片，以球員們奮鬥的故事作為竹市英雄榜的報導，近期將放置於新竹市政府相關網站，以發揮體育的教育價值。

教育處說，已主動向教育部聯繫，爭取光復籃球隊出國移地訓練經費，讓學生有機會與國際頂尖選手交流，加強國際籃球比賽的實戰經驗，期盼學生成為國際級的選手，藉此擴展選手們的國際視野。