監察院桃園客家大秘寶報告出爐 桃綠營黨團：尊重

監察院3月8日公告「桃園市政府客家事務局轄下場館」專案調查報告，內容指出部分場館因應前瞻經費不足，減項發包變更設計導致預算大增、館舍收入不足支應營運支出、以及客家浪漫臺三線計畫執行地點偏離台三線等調查意見。對此結果，民進黨桃園市議會黨團表示尊重。

民進黨團表示，過去桃園客家建築及場域曾獲得國內外獎項肯定，公共工程本應接受檢驗，但國民黨刻意性的政治性操作不僅汙名化前市府團隊，更抹黑工程單位的努力，對地方公共建設毫無幫助。

民進黨團說明，在疫情影響下，公共工程會有追加預算、變更設計、減項工程等情況，皆符合採購法，招標流標多次時則採取減項較晚的執行項目避免工程延宕。各場館規劃略有調整，追加預算主要為營造物價上漲。

民進黨團指出，現在各場館使用率高，委外營運的收益也都採取促進使用率為原則，加上無入園收費，因此沒有收入也屬正常。如現任市府團隊對館舍營運目標有意見也能自行調整。

民進黨團認為，公共建設完全以營利為目的，收取高額使用費而非服務民眾，已失原本的價值，特定人士不必擴大營運收入金額這點來混淆視聽，真心誠意服務市民才是地方政府該有的態度。

民進黨團批評，國民黨想扭曲監察院的報告，否定桃園多項客家建設的成果，目前浪漫臺三線專案，桃園受到肯定及殊榮。明顯是刻意打擊前市府團隊的建設成果，只會彰顯國民黨領軍的市府毫無規劃，無謂的抹黑只會讓桃園原地踏步，非執政團隊該有的作為。