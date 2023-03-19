掩埋場火警出力多 龜山義消分隊成立一甲子捐救災器材

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導
桃園虎頭山掩埋場火警，龜山義消出動10人，居功厥偉。圖／龜山分隊提供
桃園虎頭山掩埋場火警，龜山義消出動10人，居功厥偉。圖／龜山分隊提供

桃園市虎頭山會稽掩埋場14日凌晨大火，26小時才告撲滅，由消防員258人、義消20人輪番上陣打火，其中龜山義消分隊出勤10人居功厥偉，昨洽逢成立60周年春酒，義消們在餐會上再掏腰包贈送消防局救災物資一批，讓局長龔永信讚不絕口。

龜山義消分隊1964年10月成立，將滿一甲子，積極參與各項災害搶救，支援轄內各大火警、山難搜救等案件不計其數，本月14日至15日也派出多達10名義消，和大有義消分隊一起協助消防員涉水滅火。

義勇消防總隊第一大隊龜山中隊龜山分隊昨晚在良美花園農場辦理成立60周年紀念暨春酒餐會，各方賓客絡繹不決，「兄弟隊」台中梧棲義消分隊也來訪。

會中由義消親屬成立的斗姥慈善會捐贈消防局救災器材一批，由本局龔永信局長代表受贈，包含車禍救援脫困帶、電動槌鑽、鏈鋸、以及各式繩索器材一批，總價8萬元，大幅強化龜山義消分隊救災能力。

龜山分隊長黃彥璋表示，餐會還邀請龜山義消分隊歷任分隊長出席，由義消第一大隊長李志忠、現任龜山義消分隊長頒發紀念品，看到歷任白髮蒼蒼的分隊長們一同回來參加盛宴，闡述分隊長任內的經驗傳承，令人動容。

黃彥璋說，義消分隊一直以來都是消防人員最大的後盾，無論是協助救災、搬運器材、後勤物資籌措等，都是維持現場救災不中斷的重要的一環，意者可向自家附近消防分隊洽詢加入。

桃園虎頭山掩埋場火警，龜山義消出動10人，居功厥偉。圖／龜山分隊提供
桃園虎頭山掩埋場火警，龜山義消出動10人，居功厥偉。圖／龜山分隊提供
桃園虎頭山掩埋場火警，龜山義消出動10人，居功厥偉。圖／龜山分隊提供
桃園虎頭山掩埋場火警，龜山義消出動10人，居功厥偉。圖／龜山分隊提供
由左至右前分隊長簡久雄、義消總隊副總隊長李賜福、前分隊長許石義、義消第一大隊李志忠大隊長、龔永信局長、前分隊長侯恆如、龜山義消中隊長詹廣森、現任義消分隊長呂傳立。圖／龜山分隊提供
由左至右前分隊長簡久雄、義消總隊副總隊長李賜福、前分隊長許石義、義消第一大隊李志忠大隊長、龔永信局長、前分隊長侯恆如、龜山義消中隊長詹廣森、現任義消分隊長呂傳立。圖／龜山分隊提供
義消親屬成立的「斗姥慈善會」捐贈8萬元救災器材，由桃園消防局長龔永信（左5）代表受贈。圖／龜山分隊提供
義消親屬成立的「斗姥慈善會」捐贈8萬元救災器材，由桃園消防局長龔永信（左5）代表受贈。圖／龜山分隊提供

消防員 桃園

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