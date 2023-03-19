苗市廚餘示範農場中籤率約七成五 婦人開心不擔心菜貴

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所廚餘示範農場3區310個單位今天抽籤，中籤率約七成五，場面相當熱絡。記者范榮達／攝影
苗栗市公所廚餘示範農場3區310個單位今天抽籤，中籤率約七成五，場面相當熱絡。記者范榮達／攝影

苗栗市公所廚餘示範農場3區310個單位今天抽籤，中籤率約七成五，免費耕作2年，中籤者個個笑開懷，一名婦人表示可以吃自己種的菜，開心又有成就感，更不用擔心菜價貴。

市公所廚餘示範農場A區在維新里客家文物館旁90個單位，B區在維新里20鄰懷安22號環市道路旁170個單位，C區在玉清里復興路4段185號旁50個單位，今年440人報名，今天在玉華社區活動中心抽籤，412人報到，中籤機率75.2%，民眾急著察看是否中籤，場面相當熱絡。

市公所提醒公所會在各區塊豎立名牌，中籤民眾就安排進場種植，如果1周內沒有耕作事實者，市公所將依序由備取遞補，另外自己的耕作區塊不可任其雜草叢生，或任由栽種的作物攀爬至鄰近區塊而妨礙他人耕作，經通知限期改善未獲回應，公所將強制收回。

苗栗市長邱鎮軍說，呼籲中籤鄉依據農作物的生長期，規畫想種的農作物，不要使用農藥、除草劑等有害土地和環境，種出安全無汙染的蔬菜，吃得健康安心，又能勞動身體，開心農場一舉數得。

苗栗市公所廚餘示範農場3區310個單位今天抽籤，中籤率約七成五，場面相當熱絡。記者范榮達／攝影
苗栗市公所廚餘示範農場3區310個單位今天抽籤，中籤率約七成五，場面相當熱絡。記者范榮達／攝影
苗栗市公所廚餘示範農場3區310個單位今天抽籤，中籤率約七成五，場面相當熱絡。記者范榮達／攝影
苗栗市公所廚餘示範農場3區310個單位今天抽籤，中籤率約七成五，場面相當熱絡。記者范榮達／攝影

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