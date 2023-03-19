廢棄物入侵苗栗後龍溪恐汙染水源 封路揪不肖亂倒者
苗栗縣銅鑼鄉客屬大橋下方後龍溪河床大量廢棄物入侵，地方憂心汙染水源，縣府環保局據報3月11日才清走5公噸多的廢建材等，2天後現場廢馬桶又成堆，水利署第二河川局先封路，警方並鎖定可疑亂倒車輛追查。
銅鑼鄉民代表徐裕逢與友人3月4日騎車在客屬大橋自行車道休息，赫然發現橋下的後龍溪河床垃圾成堆，縣長鍾東錦獲報，指示縣府環保局、水利處，會同銅鑼鄉公所、二河局，及警方等相關單位會勘，現場有3大堆廢棄物。
環保局派員3月11日派人清除，包括30袋約300公斤家庭垃圾，及營建廢棄物木材、木板、馬桶、水管、混凝土塊等約5公噸，未料，3月13日再度發現，河床遭棄置20多個廢馬桶，及10多袋水泥塊、磚頭等廢棄物。
徐裕逢說，客屬大橋下方後龍溪河床一再被亂倒廢棄物，加上目前乾旱，廢棄物萬一有毒，恐怕會汙染水源、土壤，尤其下游許多民眾引用後龍溪水，或抽取地下水灌溉農田，地方人士憂心忡忡。
鍾東錦3月13日至17日率團至新加坡考察觀光推廣及教育，期間接獲通報，客屬大橋下方河床廢棄物才清乾淨，2天後又出現一批馬桶等廢棄物，地點偏遠防不勝防，指示研擬先封路，警方全力追查揪出不肖亂倒者。
二河局昨天動用機具，吊來消波塊阻路，防止再有亂倒，苗栗警察分局研判亂倒者應是為節省廢棄物處理費用，專挑客屬大橋下一而再棄置，已調閱監視器過濾，目前鎖定可疑人車，依廢棄物清理法追查中。
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