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林志玲父捐百條日本和服腰帶展覽 義賣所得全捐基金會

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
林志玲父親所收藏的部分和服腰帶，將在新竹橫山槑齋展覽義賣。圖／竹縣府提供
林志玲父親所收藏的部分和服腰帶，將在新竹橫山槑齋展覽義賣。圖／竹縣府提供

素人畫家黃秀華在橫山鄉內灣風景區有座城堡造型建築「槑齋」，館內收藏在地藝術家的佛像雕刻，也有許多她70歲後無師自學的畫作，近日首度對外開放、舉辦和服腰帶展覽，邀請對日本文化有興趣的民眾參與，文化局更盼未來與槑齋合辦藝文活動，帶動文化觀光。

「槑齋」因外型、庭園造景特別，常見遊客在門外打卡並研究「槑」怎麼發音（槑音同梅，ㄇㄟˊ），  整體建築是以古印度佛窟式建造的當代建築，館內收藏黃秀華花了10數年，請在地木雕老師完成的88尊檜木大悲咒立體佛像、18羅漢、地藏王菩薩及回首阿彌陀佛立像、莊嚴壯觀的千手觀音與大日如來，庭園也有在地藝術家的裝置藝術，但因為大門深鎖而蒙上神秘而美麗的面紗。

槑齋首次對外開放，即舉辦「善帶槑好」林繁男和服腰帶收藏展，文化局長李安妤邀請對藝術、織品、宗教、日本文化有興趣的民眾共襄盛舉，並研議未來可和槑齋合辦藝文活動，讓文化局的展覽深入鄉鎮，帶動文化觀光。 

和服腰帶收藏展策展人蔣育鳳老師表示，「善帶槑好」林繁男和服腰帶收藏展是槑齋成立近5年來首度辦理的公開展覽，林繁男是名模林志玲的父親，早期從事貿易工作經常到日本，深為日本和服繊造工藝之美以及隱藏在和服腰帶中、父母對女兒的愛與保護的心情所感動，40多年來共收藏上千條流傳在日本民間的腰帶。

蔣育鳳說，這次展出上百條腰帶，從圖騰中可看到日本傳統文化中所融入的中國文化、西域文化、佛教文化，參展腰帶同時也開放義賣，所得全數捐給財團法人台北市志玲姊姊慈善基金會。 

展覽到4月30日止，採預約導覽參觀，其中3月25日上午10點舉辦展覽分享會，下午13點30分邀請松村雅子老師辦理和服腰帶及日本茶道分享講座，參觀或是講座都酌收費用，預約請以簡訊方式聯繫0958-518896。

槑齋整體建築是以古印度佛窟式建造的當代建築，庭院造景特殊，吸引不少內灣遊客注目。圖／竹縣府提供
槑齋整體建築是以古印度佛窟式建造的當代建築，庭院造景特殊，吸引不少內灣遊客注目。圖／竹縣府提供

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