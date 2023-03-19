竹科擴建工程衝擊寶山交通 鄉長要求科管局不准封路

竹科擴建工程持續，對於寶山鄉內的交通已造成嚴重衝擊，竹科管理局原定要永久封閉大雅路以利工程進行，卻讓地方急跳腳，鄉長邱振瑋、大崎村長萬瑞珠與鄉民代表們紛紛向科管局要求不准封，除非等到新闢替代道路完成，希望科管局能保障居民通行權利，封路前需審慎評估。

科管局經過與新竹縣府及寶山鄉公所協商，同意暫緩封閉科環路至雙園路一段之間的大雅路二段，目前預定4月下旬後，待台積電20廠RD20新闢道路完工，雙方將再研商替代道路通行路線及周邊交通疏導計畫，以方便園區上班族及寶山居民通行。

竹科二期寶山擴建因範圍幾乎涵蓋整個寶山鄉大崎村，將用於興建台積電2奈米先進晶片製造廠房，因此目前已完成徵收並整地施工當中，已陸續封閉大崎路、大雅一街、二街及三街，全區畫入工區範圍，並預計再封閉大雅路及部份封閉科環路，方便工程車輛進出，民眾通行只能繞遠路到寶山路、雙園路、三峰路等。

因大雅路是往來竹科園區到國道3號寶山交流道的聯外道路之一，又是大崎村被徵收區域內僅存的主要聯外道路，在大崎村信仰中心保生宮尚未搬遷前，居民都只能仰賴大雅路進出，且對園區上下班車流也有影響，因此邱振瑋要求科管局在未完成替代道路前「不准封路」。

此段替代道路是台積電20廠區RD20新闢道路，路幅為4線道，可紓解科環路到園區交通負載，因目前科環路也正準備全線拓寬，未來科環路若部分封閉，加上大雅路封閉，將嚴重衝擊園區到寶山交流道間交通。

邱振瑋指出，台積電因正趕工興建2奈米廠，因此時間上十分緊迫，但為了居民通行權利，鄉公所仍向科管局提出此要求，未來公所仍會持續與科管局及台積電討論相關用地、道路設施規畫，希望科管局及台積電能站在體諒鄉親的角度，審慎評估。

科管局表示，因目前台積電已經進駐施工整地，未來大雅路仍必須封閉，不過絕對會提出完善配套措施，如調撥車道、號誌交控等方式避免交通衝擊，同時預計最快3年後，將新建路寬20米的「新大雅路」，作為台積電2奈米晶片廠的廠區外圍道路。