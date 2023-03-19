爭睹澎恰恰 近百機車停人行道被開單 里長怨：有陷阱

桃園市文化局昨晚舉辦「2023閩南傳統藝術巡演—台語金曲演唱會」，選址桃園藝文廣場，邀請知名藝人澎恰恰、許效舜、苗可麗等演出，吸引數千人到場，但卻挨批未申請路權、未規畫停車空間，導致眾多民眾違停被開單。

對此文化局坦言無規畫申請路權，只有連續舉辦多天、延伸至其他街區，才有可能規畫，內部會再檢討。

永安里長莊育達表示，昨天有許多里民反映機車停在藝文廣場周邊人行道被開違停單，還有人被開兩次，恐被開了上百張，但因周邊只有零星路邊車格，現場也未另外規畫停車區，「似一大陷阱」，大家都覺得被罰不合理，市府舉辦大型藝文活動並廣為宣傳，卻疏忽停車問題，怎麼推廣觀光人氣？

桃園警分局指出，昨晚因接獲民眾檢舉，經確認主辦單位未申請路權後，依法取締，粗估在藝文廣場周邊開出數十張違規停車罰單，路段以同德六街為大宗，警方絕未引導民眾違停。

有員警透露，藝文特區部分居民對違停反彈大，去年桃園萬聖城的主辦單位就有申請路權，當時藝文廣場周邊紅、黃線都開放停車，就沒有被大量檢舉；昨天警方檢舉電話就被打爆，員警也是疲於奔命。

文化局長邱正生強調，當初的確沒有規畫申請路權，畢竟不是售票演唱會，附近也有許多機車停車格，以昨天活動現場最多約2000人參與而言，人潮未達到擁擠情況，規模不至於需申請路權，除非像萬聖城等大型活動，連續舉辦多天，並跨到其他街區，才可能申請路權。

邱正生表示，藝文廣場旁新總圖樓下有機車停車位，周圍也有付費停車場，研判是民眾想停在活動場地附近才被開單，這次經反映後，內部會再檢討，視活動大小評估是否申請路權，同時也呼籲民眾搭乘大眾運輸工具，停在合格的停車位。