竹市兒藝節4月1日新竹公園登場 河馬樂樂擔活動大使
2023年「新竹市兒童藝術節」將於4月1日至5日在新竹公園盛大登場，連續五天上演歡樂兒童劇、說故事劇場、特色街頭藝人、藝術手作體驗等豐富內容，市府今揭曉活動海報主角，將由新竹市立動物園的明星「河馬樂樂」擔任活動大使，今年樂樂將持續陪伴孩子，一起歡慶兒童節。
文化局表示，新竹市兒童藝術節今年首度以「Zoom！Zoom！新竹」為主題，主軸為「科技與藝術相遇」。「Zoom！Zoom！」可以是把鏡頭拉遠或拉近，無論「Zoom in」或「Zoom out」，孩童可以換不同焦距和視野觀察世界，產生屬於自己的獨特視角，歡迎孩子們透過不同角度來當世界的巨人。
今年度的兒童戲劇內容多樣，孔廟前廣場每日將演出3場精采的兒童戲劇、音樂和舞蹈，包含「安徒生與莫札特的創意劇團」帶來的《老師的秘密基地》、《小兒子報告!沙發有黑洞》，及讓孩子自製樂器一同遊行的《屋頂動物園互動式marching bang》；如果兒童劇團的《 布萊梅 樂隊》、《救援小英雄-波力的安心假期》，兒童明星豬探長將和孩子們一起闖關的《豬探長AR探險》。
還有小丑默劇團《古媽咪和她的魔法師徒弟》；古舞團《亂碼》；深耕新竹的玉米雞劇團《少年狼與羊的漂流日記》、《紅心皇后與薑餅人》；複象公場《不在地方》；身聲跨劇場《希望之翼》；何日君再來《艾力克斯夢遊仙境》；弦外之音《張正傑親子音樂會－美猴王鬧場》，每個表團都是國內兒童藝術界的一時之選，相信能為孩童帶來充滿啟發和笑聲的兒童藝術節。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言