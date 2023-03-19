竹市兒藝節4月1日新竹公園登場 河馬樂樂擔活動大使

2023年「新竹市兒童藝術節」將於4月1日至5日在新竹公園盛大登場，連續五天上演歡樂兒童劇、說故事劇場、特色街頭藝人、藝術手作體驗等豐富內容，市府今揭曉活動海報主角，將由新竹市立動物園的明星「河馬樂樂」擔任活動大使，今年樂樂將持續陪伴孩子，一起歡慶兒童節。

文化局表示，新竹市兒童藝術節今年首度以「Zoom！Zoom！新竹」為主題，主軸為「科技與藝術相遇」。「Zoom！Zoom！」可以是把鏡頭拉遠或拉近，無論「Zoom in」或「Zoom out」，孩童可以換不同焦距和視野觀察世界，產生屬於自己的獨特視角，歡迎孩子們透過不同角度來當世界的巨人。

今年度的兒童戲劇內容多樣，孔廟前廣場每日將演出3場精采的兒童戲劇、音樂和舞蹈，包含「安徒生與莫札特的創意劇團」帶來的《老師的秘密基地》、《小兒子報告!沙發有黑洞》，及讓孩子自製樂器一同遊行的《屋頂動物園互動式marching bang》；如果兒童劇團的《 布萊梅 樂隊》、《救援小英雄-波力的安心假期》，兒童明星豬探長將和孩子們一起闖關的《豬探長AR探險》。