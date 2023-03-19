快訊

久旱不雨 日月潭蓄水跌破6成

竹市兒藝節4月1日新竹公園登場 河馬樂樂擔活動大使

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
2023年「新竹市兒童藝術節」將於4月1日至5日在新竹公園盛大登場，連續五天上演歡樂兒童劇、說故事劇場、特色街頭藝人、藝術手作體驗等豐富內容。圖／新竹市政府提供
2023年「新竹市兒童藝術節」將於4月1日至5日在新竹公園盛大登場，連續五天上演歡樂兒童劇、說故事劇場、特色街頭藝人、藝術手作體驗等豐富內容。圖／新竹市政府提供

2023年「新竹市兒童藝術節」將於4月1日至5日在新竹公園盛大登場，連續五天上演歡樂兒童劇、說故事劇場、特色街頭藝人、藝術手作體驗等豐富內容，市府今揭曉活動海報主角，將由新竹市立動物園的明星「河馬樂樂」擔任活動大使，今年樂樂將持續陪伴孩子，一起歡慶兒童節。

文化局表示，新竹市兒童藝術節今年首度以「Zoom！Zoom！新竹」為主題，主軸為「科技與藝術相遇」。「Zoom！Zoom！」可以是把鏡頭拉遠或拉近，無論「Zoom in」或「Zoom out」，孩童可以換不同焦距和視野觀察世界，產生屬於自己的獨特視角，歡迎孩子們透過不同角度來當世界的巨人。

今年度的兒童戲劇內容多樣，孔廟前廣場每日將演出3場精采的兒童戲劇、音樂和舞蹈，包含「安徒生與莫札特的創意劇團」帶來的《老師的秘密基地》、《小兒子報告!沙發有黑洞》，及讓孩子自製樂器一同遊行的《屋頂動物園互動式marching bang》；如果兒童劇團的《 布萊梅 樂隊》、《救援小英雄-波力的安心假期》，兒童明星豬探長將和孩子們一起闖關的《豬探長AR探險》。

還有小丑默劇團《古媽咪和她的魔法師徒弟》；古舞團《亂碼》；深耕新竹的玉米雞劇團《少年狼與羊的漂流日記》、《紅心皇后與薑餅人》；複象公場《不在地方》；身聲跨劇場《希望之翼》；何日君再來《艾力克斯夢遊仙境》；弦外之音《張正傑親子音樂會－美猴王鬧場》，每個表團都是國內兒童藝術界的一時之選，相信能為孩童帶來充滿啟發和笑聲的兒童藝術節。

2023年「新竹市兒童藝術節」將於4月1日至5日在新竹公園盛大登場，連續五天上演歡樂兒童劇、說故事劇場、特色街頭藝人、藝術手作體驗等豐富內容。圖／新竹市政府提供
2023年「新竹市兒童藝術節」將於4月1日至5日在新竹公園盛大登場，連續五天上演歡樂兒童劇、說故事劇場、特色街頭藝人、藝術手作體驗等豐富內容。圖／新竹市政府提供
2023年「新竹市兒童藝術節」將於4月1日至5日在新竹公園盛大登場，市府今揭曉活動海報主角，將由新竹市立動物園的明星「河馬樂樂」擔任活動大使。圖／新竹市政府提供
2023年「新竹市兒童藝術節」將於4月1日至5日在新竹公園盛大登場，市府今揭曉活動海報主角，將由新竹市立動物園的明星「河馬樂樂」擔任活動大使。圖／新竹市政府提供

延伸閱讀

省時貼心 竹市稅務局「速易得」車道免下車、快速辦

新竹兒童藝術節4月登場 將轉型為以科技和藝術為主

竹市將推輕軌182先導公車 行經清、交大還要繞進竹科

打造爺奶小確幸！竹市「行動歡唱車」前進大街小巷

相關新聞

總圖影城誰管？ 張善政邀專家幫忙

桃園市立圖書館目前是文化局二級機關，最快明年全市圖書館改隸教育局，民代質疑教育局沒能力經營總圖電影院棟，改隸欠缺周延規畫...

竹科寶山擴建 鄉長要求不准封路

竹科擴建工程持續，對新竹縣寶山鄉的交通已造成嚴重衝擊，科管局原定永久封閉大雅路，地方急跳腳，鄉長邱振瑋要求不准封，除非等...

未規畫停車區 爭看演唱會 機車違停被開單惹怨

桃園市文化局前晚舉辦「2023閩南傳統藝術巡演—台語金曲演唱會」，吸引上千人到桃園藝文廣場觀賞，但未申請路權和規畫更多停...

4月1-5日登場 竹市兒藝節 轉型科技與藝術饗宴

往年受大小朋友喜愛、強調五感及探索遊具體驗的新竹市兒童藝術節「風的運動場」，新市長高虹安決定轉型，今年改以「Zoom！Z...

廢棄物入侵後龍溪 封路緝凶

苗栗縣銅鑼鄉客屬大橋下方後龍溪河床大量廢棄物入侵，地方憂心汙染水源，縣府環保局據報3月11日才清走5公噸多的廢建材等，2...

林志玲父捐百條日本和服腰帶展覽 義賣所得全捐基金會

素人畫家黃秀華在橫山鄉內灣風景區有座城堡造型建築「槑齋」，館內收藏在地藝術家的佛像雕刻，也有許多她70歲後無師自學的畫作...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦