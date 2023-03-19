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獨／桃園總圖影城誰管？ 張善政想出這招「幫忙養小孩」

聯合報／ 記者朱冠諭陳右豪鄭國樑／桃園即時報導
桃園市立圖書館將改隸為教育局。新總館電影院棟未來如何管理，也成為話題。記者朱冠諭／攝影
桃園市立圖書館將改隸為教育局。新總館電影院棟未來如何管理，也成為話題。記者朱冠諭／攝影

桃園市立圖書館目前是文化局二級機關，市長張善政上任後，拍板將全市圖書館改隸教育局。不過有民代認為教育局沒有能力經營總圖電影院棟，質疑文化局、教育局大幅調整工作業務，欠缺周延規畫。張善政受訪透露，市圖本來就沒專業人力可掌管影城業務，因此正式改隸移轉前，將由文化局督導成立OT營運審查委員會，邀集各界專家學者監督營運績效，「幫總圖養好小孩。」

張市府團隊研擬將全桃園市圖書館業務由文化局改隸教育局，現已成立籌備小組討論細節。市府預計5月提交議會定期會審議通過，後續若順利獲銓敘部同意，最快1年後就可改隸。

議員王珮毓表示，市立圖書館改隸，僅留下文學推廣業務在文化局，閱讀推廣活動改由教育局辦理，不過閱讀應該在全年齡各族群推廣，若只著墨學校師生，範圍太過狹隘；且總館圖書館棟有蔦屋書店，電影院棟有影城和商場，相較文化局有文創影視科和藝文設施管理中心可對接業務，教育局是否有專業人員可處理，令人擔憂。

王珮毓說，目前六都只有台北市的圖書館業務隸屬教育局，外界質疑人事調整，是為曾任總圖營運商的文化局長邱正生解套，但如此因人設事讓教育、文化2個大局大費周章重新調整工作職掌，只是徒增基層極大負擔。

「圖書館的事不管是在教育局或文化局下都會發生，」張善政受訪表示，市府內部開會時，他就詢問市圖，當初規畫電影院棟時是否想好管理辦法，結果總圖坦言無人可管，「他們早知道這個小孩自己是養不來的」，如果第一線的市圖沒人會管，文化局也沒有人力可管理，電影院棟還有賣場，如果業務還要分給經發局將沒完沒了。

張善政說，在邱正生建議下，市府已決定市圖正式改隸移轉前，由文化局督導圖書館成立OT營運審查委員會，未來總圖的商場、電影院和圖書館，都會有專門委員監督營運績效，「由外部專家幫總圖養好小孩」，如此一來，市圖要由文化局還是教育局督導就不再是重點。

張善政也重申，市圖改隸並非因人設事，過去圖書館隸屬文化局，是因為多附屬在文化中心裡，但現在獨立設置的圖書館越來越普遍，教育局更有能力發揮教育及推廣功能，同時教育局長劉仲成也曾任國立公共資訊圖書館館長，可以相得益彰。

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