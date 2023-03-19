提升美學教育、新竹縣行動藝術館揭幕 將巡迴各國小展出

新竹縣為提升學生美學教育，並為非都會學校的孩子能有接近藝術的機會，與新竹縣書畫藝術學會合作，籌備28名藝術家的53幅作品，將在今年以「行動藝術館」方式在各鄉鎮國小展出，首站選在新埔照門國小，除了讓學生認識藝術，也開放社區居民參觀，要讓美學教育向外普及、向下扎根。

新竹縣文化局表示，為均衡城鄉資源，提供藝術作品進入社區與校園交流機會，委託新竹縣書畫藝術學會策展及辦理新竹縣行動藝術館，行動藝術館是以巡迴展出方式，預計年底前在7所學校進行展出，主要將展出涵蓋油畫、水彩、水墨、書法、版畫等5大類作品。

新竹縣行動藝術館首站選在新埔鎮的照門國小舉辦，縣長楊文科17日親自為巡迴展揭開序幕，他還引用法國雕塑家羅丹的名言「生活不缺美，缺少的是發現美的眼睛」，鼓勵學生探掘生活、藝術之美，也期望透過巡迴展，啟發學生對藝術的興趣。

楊文科表示，行動藝術館除了展示名家作品，在各校都安排不同的藝術家為師生進行作品導覽和藝術欣賞講座，帶領師生進入藝術世界，另外也辦理行動藝術館的徵文比賽，鼓勵學生找出最喜歡的作品並寫下心得感想。

文化局長李安妤說明，行動藝術館是由文化局與新竹縣書畫藝術學會合作，展出的作品經甄選及審查機制，希望讓各校師生職員及社區居民都能就近欣賞名家風采，讓美學教育向下扎根，並傳達藝術家追求「真善美」的人生哲學。

行動藝術館將展出53幅作品，參與的藝術家達28人，有郭豐光、溫進燻、蘇燕能、賴煥琳、胡國龍、彭祥瑀、莊明忠、陳秀珍、黎元吉、趙世雄、宋兆賢、陳昶澤、莊興惠、蘇瓊香、盧雲珍、廖金紀、廖穗菁、廖志崑、劉康國、王詩媖、魏芳梅、李建勳、李純、黃日香、汪倩玉、彭碧鈴、李美宜、李秋瑩等人。

文化局指出，行動藝術館將在照門國小展出到4月，再由寶山鄉新城國小接力，後續分別會在5月前往芎林鄉五龍國小、9月前往關西鎮東光國小、10月前往湖口鄉和興國小、11月前往新豐鄉瑞興國小、12月最終站抵達竹北市東海國小。

楊文科期望透過行動藝術館巡迴展優質的美感教育活動，讓學生認識美、經驗美、創造美，以提高藝術鑑賞能力、增加美感經驗；行動藝術館也規畫藝術家的作品導覽、藝術欣賞講座及心得作文比賽，增進家長和師生職員的藝術鑑賞知能， 依各校規定開放社區民眾參觀。