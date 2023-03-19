忠貞市場轉型改建 桃市府：評估意見審慎審查

位於南桃園的忠貞市場有超過40年的歷史，曾遭反應缺乏管理，環境髒亂等問題，當地里長曾提案改善，要求比照中壢興國市場，盡速於市場用地興建改善，但目前市場用地由軍方所有，已出租給業者申請攤販集中場，當地民代認為，應由市府規劃興建市場，才能有效改善周邊環境。經發局則回覆，將評估多方意見審慎審查。

貿易里里長宋子毅於里長會報提案，里內有軍方眷改土地為都市計畫市場用地，該筆土地也在忠貞市場內，建議仿效興國市場模式經營，將攤販納入，除可紓解市場擁擠的狀況，對於消防安全也有極大幫助。

市府審查意見回覆，此市場用地已有業者向軍方承租申請設置「攤販集中場」，但在前年底有民眾陳情及提出不同意見。已請業者盡速與民眾協調。業者已將補充資料送件，目前正在審查階段。

經發局說，忠貞市場有許多歷史背景因素，地方對於市場周遭環境的改善，也有許多不同的意見，會蒐集地方意見凝聚共識後再作整體規劃，至於攤販集中區的申請，也將評估多方意見審慎審查。

宋子毅說，目前這2塊軍方用地，以及鄰近的市府停車場用地，加起來約1000坪，市府應該視周邊需求進行規劃，短期的攤販集中場並沒有辦法改善需求，市府應該主動向軍方洽談購地，直接興建市場。

議員舒翠玲表示，反對軍方沒有經過規劃，就把土地出租，近也來有攤販陳情，遭軍方以土地收益為由驅趕，不能讓軍方短視收租行為讓市場更形混亂。

議員彭俊豪則表示，因忠貞市場屬於自然集市，且範圍涵蓋平鎮、中壢兩區，市府應視周邊需求進行全盤規劃，由市府主辦，興建市場才能有效改善周遭環境。