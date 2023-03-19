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省時貼心 竹市稅務局「速易得」車道免下車、快速辦

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市稅務局提供「速易得」車道，讓民眾快速便利申辦稅務事。圖/新竹市政府提供
新竹市稅務局提供「速易得」車道，讓民眾快速便利申辦稅務事。圖/新竹市政府提供

新竹市稅務局為體貼開車民眾，設有「速易得」免下車服務窗口，提供民眾免下車即可洽辦全國財產總歸戶清單查調、核發使用牌照稅、房屋稅及地價稅繳納證明等服務，歡迎民眾多加使用。

市長高虹安表示，為提供民眾更省時、便利的服務，新竹市稅務局推出「速易得」快速服務車道，提供全功能櫃台88項申辦服務，讓民眾能輕鬆便利、省時快速完成申辦，為市民打造友善貼心服務。

稅務局表示，「速易得」免下車服務窗口設置的初衷是為提供行動不便的民眾，不用下車到稅務局排隊、等候，直接在車上就能輕鬆辦理稅務事，但因稅務局位於市中心，雖有地下停車場，但車位往往一位難求，因此，擴及開車族的朋友也能利用本項貼心又方便的服務。

民眾江先生在使用速易得免下車服務後表示，很高興新竹市稅務局推出了這項服務，可以讓他免去找停車位的困擾，尤其在趕時間時，不用下車就完成申辦事項，大幅節省洽辦時間，對市民朋友來說是一個非常便利的服務。

稅務局進一步說明，民眾可由中正路96巷（美乃斯麵包店旁）進入「速易得」專用車道，即可洽辦全功能服務櫃臺各項服務，免預約，隨到隨辦，歡迎民眾多加利用。此外，民眾除臨櫃辦理稅務事外，稅務局還提供了e化申辦管道，民眾可使用電腦或手機在家中輕鬆辦理各項手續，還可至財政部稅務入口網線上服務提供的電子稅務文件線上申請，申辦房屋稅、地價稅、使用牌照稅等繳納證明、房屋稅籍證明、財產清單、個人所得資料及國稅、地方稅無違章欠稅證明等多種證明，省時又方便。

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