桃園不動產交易市場冷清 市府統計：近一年來最低

根據桃園市地政局公布的不動產市場交易統計顯示，上月土地移轉筆數為3794筆、建物移轉為2250棟，合計總筆棟數6044筆。合計交易數為近一年來最低。而預售屋部分，統計至1月底僅706件，也為近一年來最低。

地政局表示，不動產市場交易筆數下降，推測主要為延續農曆春節期間傳統交易淡季，加上平均地權條例修正案已於今年 1月修正通過，買方多持觀望態度，所以案件量較1月減少。

地政局指出，近一年交易筆棟數占全市總數比例，以中壢區達全市18.9%（18007筆）最為熱絡，其次為桃園區15.7%（14974筆）。其中，去年11月交易筆棟數又以中壢區（1026件）、桃園區（812件）交易筆棟數最多。

地政局說明，而預售屋的部分，1 月僅申報 706 件，為近一年交易量最低點，主要與適逢農曆春節，工作天數較少有關。目前預售屋近一年交易量以中壢區3734件最多，其次為桃園區2751件、龜山區2511件；1月的交易量則以中壢區176 件為大宗。

而市場成交均價，地政局說，統計至去年11月，大樓含華廈，平均總價落在970萬，較去年增加2.8%，每坪平均約23.8萬，較去年下跌1.7%；公寓平均總價約為450萬元，較去年下跌1.8%，每坪平均16.1萬元較去年增加1.9%。目前成交均價最高為龜山區每坪27萬元，其次為桃園區每坪25.3萬元及蘆竹區每坪24.9萬元。

地政局推測，去年歷經金管會調整銀行風險權數、央行4度升息、平均地權條例修法等政策因素，又遭遇通膨升溫、地緣政治風險等外在環境因素，都會影響消費者購屋意願。自下半年起成交量呈現下降趨勢，但各項建設包括捷運綠線、鐵路地下化、航空城計畫等利多因素支撐，未來房市走向還有待觀察。