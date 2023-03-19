228連假塞在三義頭屋民怨沸騰 清明節匝道儀控試新制

苗栗縣三義鄉、頭屋鄉2月27日下午市區塞爆，許多用路人怨國道1號交流道匝道儀控造成回堵，清明節連假即將到來，高速公路局、苗栗警方有共識，儀控盡可能兼顧高速公路及平面道路交通。

三義鄉、頭屋鄉228連假湧進大量人車，尤其是2月27日下午三義、頭屋市區更是塞爆，車陣從國道1號交流道口，綿延數公里至市區，許多用路人怨聲載道，成全了高速公路，而犧牲平面道路交通，警方只能勉力維持「路口淨空」，直到下午5、6點才逐漸紓緩。

苗栗警方分析2月27日下午的匝道儀控，頭屋交流道紅燈35秒、綠燈10秒，三義交流道紅燈23秒、綠燈10秒，1個周期僅放行3、4輛車上交流道，造成車輛回堵，高速公路局中區養護工程分局交控中心、苗栗縣警局交通隊等單位，最近協商清明節連假匝道交管措施。

警方表示，交通隊與交控中心達成共識，連假如果國1主線順暢，匝道儀控改為閃光黃燈紓解車流，視狀況再調整正常運轉；如果主線壅塞，仍適時調整紅、綠燈秒數，盡可能取得平衡。