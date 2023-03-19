新竹兒童藝術節4月登場 將轉型為以科技和藝術為主

往年受大小朋友喜愛、強調五感及探索遊具體驗的新竹市兒童藝術節，今年在市長高虹安上任後，將轉型為以科技和藝術為主，搭配劇團表演及手作體驗，於4月1日至5日在新竹公園盛大登場，原本「風的運動場」五感體驗原創遊具探索今年將不再持續。

文化局指出，今年兒童藝術節以「Zoom！Zoom！新竹」為主題，主打「科技與藝術相遇」，將在新竹公園孔廟廣場每日輪番上演戶外兒童戲劇。周邊除有豐富的街頭藝人演出、故事劇場等，市府更加碼在新竹市立田徑場設立可以讓小朋友盡情肢體放電的運動遊戲區，保證讓大小朋友渡過一個難忘又歡樂的兒童藝術節。

文化局說，跟往年兩千多萬的預算相比，今年兒藝節的預算僅一千多萬元，不過活動仍十分豐富，包含大型舞台兒童戲劇、特色街頭藝人表演、精彩的故事劇場、特色兒童科技藝術體驗，還有五花八門的藝術手做課程，包括AR、VR體驗、繪本、黏土、手作及彩繪等多元DIY活動，將會是一場華麗的藝術饗宴，讓新竹市成為精彩的藝術文化城市。

為了宣傳兒藝節，高虹安應邀參與宣傳影片拍攝，親自用肢體舞動與新創主題音樂，為藝術節畫開序幕。她說，今年兒童藝術節以科技與藝術作為發想，將科技光學鏡頭放大縮小的Zoom Zoom聲，作為藝術節主題起點。