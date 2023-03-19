青埔假日壅塞 交通動線不良惹怨

桃園青埔地區發展快速，華泰名品城、IKEA、Xpark等休閒娛樂商場進駐後，假日車潮不斷，但聯外交通配套差，國道2號大竹交流道常壅塞引發民怨。市府交通局指出，已有短長期改善計畫，包含設置偏心左轉車道、要求業者善盡交維責任，大竹交流道未來將增設高架跨越橋，紓解車流。

「常常節慶假日，下午交流道就開始塞了。」青溪里長李詠芳無奈交通動線不完善，青埔地區車輛經常回堵嚴重，車陣卡在路上動輒1小時，又因缺乏指揮交通人力，自己曾親眼目睹多場車禍。

議員彭俊豪、黃崇真都有感華泰名品城周圍塞車最嚴重，但業者派出義交人力不足，反而是警察局和交通局來維持交通，是本末倒置，要求市府拿出魄力請業者重新規畫進出口路線，否則應開罰。

議員梁為超、徐其萬直言，每到上下班時間，國道2號大竹交流道就會嚴重壅塞，但迄今不見改善進度。議員張肇良則建議，市府可請機捷與華泰名品城合作憑發票可折抵機捷票價，減緩車流。

華泰名品城回應，一直以來都有盡力配合市府部署義交人力、增設指引，停車場車輛辨識系統將於今年暑假前上線，並重新鋪設停車場路面，加快車輛進出速度。

桃市府交通局長張新福說，市府已請華泰名品城善盡交通維護責任，未來持續與業者溝通；針對聯外交通，考量青埔地區主要道路多數路口未設置偏心左轉車道，導致左轉車占用內線車道待轉時易釀後方回堵，市府已在高鐵南路一段與民權路四段口設置偏心左轉車道，減少車輛停等時間。

長期改善部分，大竹交流道往青埔方向匝道將增設高架跨越橋，延伸過中正東路以避開瓶頸路段，該案已經交通部高公局審議通過，正在規畫設計中，預計明年開工；市府與高公局也達成協議，未來進入國二閘道將有獨立車道，不跟主線車道併流，以紓解車流。