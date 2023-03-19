山屋排序被疑不公 雪霸測試抽籤

國人瘋登山，但不少國家公園熱門路線的山莊床位採「先搶先贏」，常有民眾搶不到怨聲載道，甚至質疑公平性；為解決山友疑慮，雪霸國家公園管理處近期全面進行網路申請抽籤測試，但現階段仍維持排序登記入園，不少山友樂見推動抽籤制度，希望盡快實施並完善配套。

雪霸國家公園管理處副處長陳俊山說，營建署所轄各國家公園的入園申請，除了超夯的玉山主線是採抽籤外，其他都採申請排序。雪霸的雪山有5條路線匯集，又以369及七卡山莊床位最為搶手。369山莊將於5月20日展開改建至明年底，完成後將開放24個營地取代床位。

由於雪霸入園住宿申請屢有民眾反映「我的網速不夠快，搶不贏人家」、「為何有人可以1到2秒就搶到位置」、「是不是有人使用機器人程式」等，雪管處最近請廠商開發申請入園的抽籤系統。

遊憩課長謝銘銓說，因抽籤系統測試需有大量的資料才能反映出問題，請最近有要申請入園的山友填完資料後，支持同意將資料提供入園抽籤測試使用，以利後續參考及修正。

山友曾雪花表示，抽籤制很公平，大家都沒話說，希望能盡快完成測試上路。

徐姓山友也說，希望未來能更清楚訂定細則，例如營利性質的登山社有時一團3、40人，應有人數上限或其他配套。