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竹北紓困金專線 外縣市民諮詢打爆

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
竹北市長鄭朝方昨天當起工作人員，協助民眾上網申請領取紓困金。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方昨天當起工作人員，協助民眾上網申請領取紓困金。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市公所自發6000元紓困金，第2波「E化申請」昨天開跑，吸引上萬人申辦。由於近期中央也發布6000元現金普發政策，許多外縣市民眾誤撥竹北市專屬紓困金服務專線，平均每天湧進超過1千通電話，公所人員電話接到手軟，提醒民眾別搞混了。

竹北市長鄭朝方昨天化身工作人員，拿起平板為市民說明E化申請方式，輸入「四寶」：戶號、身分證字號、出生年月日和手機號碼，並上傳身分證正面和存摺封面，完成申請後，4月4日前入帳。

鄭朝方表示，有別於竹縣其他6個鄉鎮發放紓困金採現場領取，竹北市發放紓困金特別增加E化申請管道，整合戶政、社政、資安、金融機構、資訊機構等跨平台合作，完成E化系統建置。

竹北市發放紓困金的第二階段E化申請（網頁：http://6000.zhubei.gov.tw）即日起至25日截止；市公所同步於斗崙里集會所（竹北市福興一路35巷51號）設置E化申請櫃台，申請期間每日上午9點至下午4點，安排專人協助不諳電腦操作的市民申辦。

鄭朝方說，近來竹北市專屬紓困金服務專線有超過6成來電為外縣市民眾洽詢，強調這筆6000元民生紓困金，是由市公所自行提撥，竹北市民未來加上中央紓困金將可獲得1萬2000元津貼。

北市 鄭朝方 身分證

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