桃園青埔每逢假日必塞 民代籲市府提解方

桃園青埔地區發展快速，包括華泰名品城、IKEA、Xpark陸續進駐，假日吸引大批觀光人潮，但聯外交通不夠完善，國道2號大竹交流道時常壅塞，引發多位民代關心。市府交通局表示，已有長短期改善計畫，大竹交流道未來將增設高架跨越橋，避開瓶頸路段，短期則設置偏心左轉車道，減少車輛停滯時間，也會要求華泰名品城善盡交通維護責任。

華泰名品城表示，青埔近年因周圍設施進駐，導致車輛回堵狀況漸趨嚴重，不過一直以來都會盡力配合市府部署義交人力、增設指引，今年暑假前停車場的車輛辨識系統也即將上線，並重新鋪設停車場路面，加快車輛進出速度。

「青埔每到假日車輛就塞車。」議員彭俊豪表示，青埔人口近年劇增，連假更會湧入大量人潮，其中以華泰名品城周圍塞車最嚴重，但業者派出的義交人力不足，反而是警察局和交通局幫忙維持交通，批評是本末倒置。議員黃崇真也要求市府拿出魄力，請業者重新規畫進出口路線，否則應開罰。

議員梁為超、徐其萬直言，每到上下班時間，國道2號大竹交流道就會嚴重壅塞，但至今還沒看到改善進度，只要聯外道路一天沒改善，青埔交通就難舒緩。議員張肇良則建議，市府可請機捷與華泰名品城密切配合，若憑發票可折抵機捷票價，不但可減少車流，也可提高機捷運量。

交通局長張新福表示，市府已請華泰名品城善盡交通維護責任，未來持續與業者溝通；針對聯外交通，交通局已有長短期計畫，長期部分，大竹交流道往青埔方向匝道將增設高架跨越橋，延伸過中正東路以避開瓶頸路段，該案已經交通部高公局審議通過，正在規畫設計中，預計明年開工；市府與高公局也達成協議，未來進入國二閘道將有獨立車道，不跟主線車道併流，以疏解車流。