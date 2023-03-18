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光復高中HBL奪2連霸…球員陪發雞排、獎金卻縮水遭疑蹭熱度 竹市府回應

中央社／ 新竹市18日電

新竹市光復高中籃球隊奪下HBL二連霸，新竹市長高虹安除頒發每名球員5000元獎勵金，並邀請球員20日發贈雞排兌換券給民眾。新竹市議員陳建名表示，這是在蹭熱度。

HBL高中籃球聯賽12日舉行男子組冠軍戰，光復高中以64比54擊敗南山高中，完成連霸。新竹市政府日前在臉書（Facebook）宣布，為慶祝光復二連霸，將於20日晚間6至8時發贈1000份雞排兌換券，前100份由高虹安與光復高中籃球隊員一起發贈。

民進黨新竹市黨部主委陳建名今天向中央社記者表示，高虹安要冠軍球隊陪著她一起發雞排，但給出的球員個人獎勵卻比去年大幅縮減，凸顯高虹安對於這項HBL成績並不重視，而是想要蹭光復高中的光環作秀，希望高虹安能給予更實質的資源，真正關心新竹市的運動發展。

光復高中校長程曉銘接受中央社記者電訪表示，當初接受新竹市政府邀請時，學生們都感到開心，將抱持著「球迷見面會」的心態去參與，最主要是希望獲得新竹市民對球隊的支持。

至於球員們的個人獎勵金從去年的新台幣10萬元縮水到今年每人5000元，程曉銘說，校方仍會努力幫球員們爭取其他獎勵，但相關獎勵對球員來說本來就是額外的，相較於個人獎金，球隊希望能獲得更多資源，讓所有球員都能到國外移地訓練，這對球員與球隊才是更實質幫助。

新竹市政府教育處人員向中央社記者表示，教育處經費有限，每年均會依照運動員在賽事上的表現，按規定提供獎勵金，但若有超發情形，將會壓縮其他運動項目的獎勵經費。

教育處人員表示，根據「新竹市績優運動選手及教練獎勵金實施要點」，獲得全國各單項錦標賽團體賽第一名，教練及球員每人可獲得5000元獎勵金，而光復高中籃球隊去年每人發10萬元的情況，是前市長林智堅進行團隊專簽的特殊案例。

關於高虹安將於20日晚間發贈雞排，教育處人員說，1000份雞排是由廠商贊助，市府負責發贈兌換券，並邀請球員到場同樂，但為了不耽誤球員時間，僅限前100名由高虹安與球員們發贈，讓民眾可以一起合照、互動，後續由工作人員協助發贈。

光復高中去年獲隊史首座HBL冠軍，林智堅當時除頒發每名球員10萬元獎勵金，也宴請教練、球員一起吃牛排，還邀集超過40家雞排店合作發放5000份免費雞排，更辦「英雄之夜-光復高中籃球隊簽名見面會」，吸引數百名球迷到場同樂。

高虹安 雞排 林智堅

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