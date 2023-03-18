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新竹市兒藝節取消風的運動場 市民感到失望

中央社／ 新竹市18日電

過去新竹市政府舉辦兒童藝術節「風的運動場」是孩童每年最期待的活動之一，但今年市長高虹安將新竹兒藝節轉型以藝術和科技體驗為主，有議員認為這是在走回頭路，也有市民感到失望。

新竹市文化局副局長李欣耀向中央社記者表示，過去幾年兒藝節預算為新台幣2000多萬元，活動定位在「風的運動場」，以大型活動加上兒童劇表演為主，相關設施都是由鋼構方式搭建而成，經費較為龐大。

李欣耀說，新竹市議會去年在編列今年兒藝節的預算時，已減少至1000多萬，因此今年將活動轉型成為以藝術、科技為主軸的系列活動，包括有多組劇團表演、戶外親子音樂會，以及AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）與彩繪等體驗等。

新竹市議員楊玲宜告訴中央社記者，過去兒藝節「風的運動場」並非單純的遊樂設施，而是具有教育及運動訓練，對孩子來說是每年盛事，甚至吸引許多外縣市民眾到訪，如今兒藝節要變成市集、DIY活動，「這是在走回頭路」，希望高虹安不要忽略與漠視市民的需求。

新竹市民季小姐向中央社記者表示，她的女兒對公園遊具很感興趣，過去幾年都會帶著小孩到「風的運動場」的大型遊具跑跳、攀爬，不僅能讓孩子放電，爸媽也可在一旁安心休息，對於今年活動規模縮小，覺得很可惜。

新竹市民王小姐則說，許多縣市的兒童節活動就是藝文表演、DIY體驗等，但過去「風的運動場」五感遊具體驗，真的是為小朋友設計，孩子們玩得開心且記憶深刻，每年都很期待，今年回歸到一般活動樣態，讓孩子們感到失望。

新竹市文化局日前發佈新聞稿表示，2023年「新竹市兒童藝術節」將於4月1至5日在新竹公園登場，今年以「Zoom！Zoom！新竹」為主題，主打「科技與藝術相遇」，包含大型舞台兒童劇、街頭藝人表演、故事劇場、兒童科技藝術體驗，包括AR、VR體驗、繪本、黏土、手作及彩繪等多元DIY活動，詳細內容將陸續公布於新竹市文化局官網。

據新竹市政府新聞資料，自2016年起舉辦新竹市兒藝節，2017年起以「風的運動場」為主軸，連續多年打造多座大型遊具，讓孩子們能藉由攀爬、跳躍、冒險、流汗達到「五感體驗」，加上歡樂熱鬧的兒童歌舞劇演出，啟發孩子們想像，不僅吸引外縣市民眾到訪遊玩，2022年總統蔡英文也造訪「風的運動場」欣賞演出、體驗遊具。

新竹 運動 文化局 高虹安

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