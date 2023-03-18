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響應國際森林日 苗栗縣社區大學今天舉辦淨山活動
苗栗縣112年社區大學本周一開學，為響應國際森林日，今天舉辦春季班「淨山」活動，40多位志工、學員一同到跨越獅潭、公館的楔隘古道上，清理古道環境，表達對山林的敬意與謝意。
森林是地球的綠色保護神，聯合國訂定每年3月21日為國際森林日，苗栗社大也特別選在今天這個接近國際森林日的周末例假，舉辦敬山、淨山活動。
一行人最年長者81歲，由苗栗社大主任戴文祥帶隊，從公館北河農路上山，沿途撿拾垃圾，修剪長草，而資深古道志工陳震瑋、蘇淑宜則一路隨行，維護大家的安全；去年剛受訓的古道志工林滋毓，也帶著10歲的女兒馬品喬一同前往，體驗山林之美與志願服務的精神。
苗栗社大表示，從一早8點多邊撿邊走，直到下午2點左右結束，大家發現古道沿途相當乾淨，非常高興，但古道銜接北河農路旁的山溝裡、山壁上，沿線垃圾相當多，更有馬桶數個被丟棄在裡頭，讓眾人驚歎不已；一行人撿拾的垃圾，總共裝了5個大黑色垃圾袋，多為一般常見垃圾，但也有2個保齡球，相當奇怪。
除了沿途除撿垃圾、清長草，大家也學習古道歷史人文、植物生態，以及過去當地的山林產業，如採樟、伐竹、開礦(矽砂、煤礦)等等，並順道前往遺跡完整的雙喜煤礦遺址踏查，收穫滿行囊。
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