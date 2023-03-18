桃園平鎮中興段車禍頻傳 議員籲增設分隔島

桃園中興路平鎮段為往來龍潭、楊梅的連絡道路，雙向6線道路幅寬廣，不過該路段路面除筆直道路外，部分坡度加上彎道，因此容易發生車禍，更曾出現對向車輛互撞事故；民代接獲陳情會勘，希望在中央增設分隔島、路口處路口減速標線，及住戶門口畫設紅線，非住戶門口鋪設人行道；桃園市交通局表示，先已會勘過，不過分隔島的設置為工務局養工處權責，將待再次會勘後決議。

中興路平鎮段周邊為民宅及工廠，不過道路緊鄰房屋，截至今年就有13起事故，鎮興里里長黃志杰說，此段道路部分筆直、部分有彎曲坡度，不過道路路幅相當寬，許多民眾行經時車速飛快，先前就發生住戶在家門口被撞及對向車輛互撞事故，大小車禍頻傳，真的危險。

市議員舒翠玲表示，中興路平鎮段雙向6線道，其中1線道為機慢車專用道，但有時汽車駕駛根本不管，照樣占用，加上未設有人行道，民眾走在路上時常遭到車輛擦撞，也需人車爭道相當危險。

舒翠玲指出，希望能畫設中央實體分隔島、路口減速標線讓用路人視覺上有道路縮減效果及取消機慢車道，並在住戶門口畫設紅線，非住戶門口鋪設人行道，改善危險交通。

交通局交通工程科長曾啟倫表示，中興路平鎮段長約2公里，有3.5公尺寬的內車道及混合車道，及2公尺寬的機慢車道，雙向整體路幅寬達18公尺，原計畫在路口畫設白色減速標線提醒用路人，不過議員希望能畫設分隔島避免用路人違規迴轉。

曾啟倫說，因新增分隔島為養工處業務，會再與養工處討論擇日再次會勘，至於人行道是要鋪設高低差的人行道或是標線型人行道，也需確認沿線住戶意願並評估現場實際狀況決議。

曾啟倫指出，若確定興建分隔島，將會縮減現有各線道路幅，會不會在路口畫設縮減標線也需再確認，會盡速與相關單位會勘決議如何改善。