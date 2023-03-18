膽子要夠大？台南新闢道路緊鄰公墓 居民：毛毛的不敢走

台南市南區濱南路段鄰近喜樹公墓SC-14-15m新闢道路工程，營建署在農曆年間已完成道路開發，並先行開放民眾通行使用，可直通西濱公路不必再繞路，但居民反映夜間照明不足，心裡覺得毛毛的，根本不敢走；營建署說路燈設置符合規定，擇期夜間會勘再評估。

市議員林美燕邀集南市殯葬所、營建署南區工程處、交通局及南區喜樹萬皇宮主委蔡忠壽等地方人士到勘，萬皇宮主委蔡忠壽說，他家就住在附近，晚上出門，道路旁邊就是一整排公墓，照明如果不足，夜間根本沒人敢走，他自己一個人出門也是怕怕的。

南區SC-14-15m道路是營建署新闢建的道路，全長共約200公尺，工程經費約2500萬元，該道路連接喜樹社區及西濱公路（濱南路），開通後，喜樹社區不用再繞遠路，即可直通西濱公路。

但該道路位在銜接濱南路T字交會路段，未設置反光順行指示，又因夜間照明不足，緊鄰公墓道路邊界夜也未設置綠籬，當地居民反映夜間行走在道路上，心裡不由自主覺得毛毛的，根本不敢走。

南市殯葬所長廖偉登表示，將會設置綠籬隔離，至於高度需求，則會與地方來討論；照明部分，營建署南區工程處表示，路燈是採交錯設置，一切均符合規定；居民反映道路緊鄰公墓區，要求增加照明，該處將擇期於夜間現勘，再來評估如何增加照明來改善。

林美燕表示，該道路附近住家少，北側又緊鄰喜樹公墓，道路照明環境條件不同於市區住宅區，請相關單位實際夜勘，補強當初道路規畫欠缺考量的設施，增設反光順行標誌、補足道路路燈照明、設置綠籬隔絕公墓設施。