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影／烏龍！ 竹北紓困金專線日湧千通被打爆 公所：麥擱卡了
新竹縣竹北市領先全國，第一波紓困金發放以弱勢族群及66歲以上長輩優先，超過7千萬已經溫馨直送匯入1.3萬符合資格者帳戶，第2波「E化申請」今天正式登場，由於近期中央也發布6000元現金普發政策，許多外縣市民眾誤撥竹北市專屬紓困金服務專線，平均每天湧進超過1千通電話，6成以上來自全台各地，讓公所人員電話接到手軟。
竹北市長鄭朝方今天到場關心，同時化身一日工作人員，拿起平板親上火線，為市民詳細說明E化申請所需輸入「四寶」：戶號、身分證字號、出生年月日和手機號碼，並上傳身分證正面和存摺封面，完成申請後，4月4日前就會入帳。
鄭朝方表示，紓困金E化上線象徵竹北市公所市政E化第一步，對於隸屬第三級行政區的縣轄市來說相當不易，竹縣其他六個鄉鎮發放皆採現場領取，竹北市整合戶政、社政、資安、金融機構、資訊機構等跨平台合作，完成E化系統建置，以中央級的E化層級建置系統。
竹北專屬6000元紓困金，第二階段E化申請正式上線，即日起至3月25日，免出門免排隊都能透過官方申請網址（ http://6000.zhubei.gov.tw ）24小時線上申辦，竹北市公所同步於斗崙里集會所（竹北市福興一路35巷51號）設置E化申請櫃台及指揮中心，申請期間每日上午9點至下午4點，安排工作人員體貼協助不諳電腦操作的長輩市民進行申辦。
另外，近期每天湧入千通電話詢問6000元振興金，鄭朝方特別說明，竹北市6000元民生紓困金，是由市公所自行提撥發放、竹北獨有，與中央普發6000元振興金為不同款項，因此竹北市民將可獲得1萬2000元津貼，也提醒外縣市民眾撥打專線前先確認，避免徵詢不到所需資訊。
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