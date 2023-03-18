竹縣首座裝甲車遊具公園在湖口 可望明年完工

新竹縣政府湖口公五公園改造工程案將在6月上網招標，公五公園規劃經過工作坊及地方說明會，廣蒐民意，因地制宜發想，將改造成為新竹縣首座軍事主題特色公園，打造裝甲車造型遊具，讓孩子盡情遊玩，明年可望興建完成。

湖口公五公園以湖口軍事基地特色融合遊憩場域，將預計打造全長約18公尺的裝甲車攀爬遊具及模擬五百障礙體能遊具，挑戰性及趣味性更加倍，還有鳥巢鞦韆、沙坑區及約147.5公尺的Pushbike滑步車道，並加入樂齡體健設施，期盼打造竹縣首座軍事主題特色公園。

新竹縣長楊文科說，縣府推動22座特色公園計畫，是他上任以來重大施政目標，希望提供親子放鬆遊憩的新選擇，可以看到更多孩子歡喜玩樂的模樣，期盼與鄉鎮市公所通力合作，將特色公園計畫逐步擴大，讓鄉親更幸福有感。

新竹縣政府產業發展處指出，公五公園位於湖口王爺壟重劃區，此工程經費由縣府與公所共同挹注2500萬元，計畫透過去年舉辦工作坊及地方說明會，廣蒐民意完成，目前已完成基本設計規劃審查，預計4月進入細部設計審查，6月上網招標，如順利發包，可望今年7月動土，明年3月完工。

產發處說，縣府持續推動各鄉鎮市建設，其中湖口鄉繼首座大型運動場王爺壟運動公園完工、湖口高中遷校工程動土及湖口文小非營利幼兒園發包等建設逐步到位，期待未來特色公園落成，湖口鄉地區機能發展更加完善。