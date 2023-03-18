清除垃圾再現綠地 新竹湖口環保公園今種樹

新竹縣湖口環保公園原是軍用閒置地，105年湖口鄉公所辦理撥用後發現，遭傾倒大量廢棄物，經過多年辦理清除，已完成第一期整治，今年將繼續二期整治，今天藉由植樹節在此種樹來綠化公園，希望清除垃圾後裸露的現場未來轉化為蓊鬱樹林，綠美化環境。

新竹縣長楊文科表示，配合林務局宣導植樹造林政策及營造各鄉鎮市地方特色景致，縣府每年調撥培育發放鄉鎮市需求綠美化植栽，利用植樹造林達減碳及美化竹縣景緻效果。統計自100年起每年培育茶花、竹柏、台灣杉、茄冬等綠美化及造林苗木，提供綠美化使用，每年度配撥數量約20萬株，達「一人一樹」綠美化目標。

反湖口生命園區自救會今天也到場，旗幟上寫著「拒絕湖口淪為殯葬鄉」，並在楊文科離開時，自救會成員也在旁喊著，要向縣長表達在地的心聲。

新竹林管處處長夏榮生表示，今年度的植樹月以「國土生態保育綠色網絡、移除外來種」為主軸，期望透過植樹月推動原生植物種植，營造宜居綠帶棲地，守護台灣生物多樣性，讓各式生物都能舒適地在「森活圈」中生生不息。

今天的活動林務局新竹林區管理處、湖口鄉公所共同規劃主辦，鄉長吳淑君表示，未來公園將種植苦楝樹、水柳、櫻花、櫸木等，並設置大草原，可讓民眾在此野餐、滑草等，吸引民眾到公園走走，下半年台積電將捐助1千萬，並協助管養一年，農業處也會撥用6百萬來協助種樹，未來將會看到不一樣的湖口環保公園。

湖口環保公園當年經環保局調查檢測，範圍面積高達10公頃，體積有6萬立方公尺，軍方同意負起清除責任，由國防部編列3.7億元，委託湖口鄉公所代為執行清除。但在施作過程中，意外挖出約1萬2千平方公尺廢棄物，立委林為洲今天表示，後來他邀集多個單位會勘，成功向軍方爭取2.4億元經費，未來全數清除完畢，將是新竹縣最大的環保公園。