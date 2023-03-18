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苗栗縣苑裡全民運動館場選址 最終定案中正國小對面

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
選址會議前，苑裡鎮公所也由鎮長劉育育帶隊前往中正里預定地現勘，廣納意見綜合評估。圖／苑裡鎮公所提供
選址會議前，苑裡鎮公所也由鎮長劉育育帶隊前往中正里預定地現勘，廣納意見綜合評估。圖／苑裡鎮公所提供

苗栗縣政府上月中旬宣布將在頭份市、苑裡鎮分別推動興建全民運動館，其中苑裡預定在中正里選址新建，苑裡鎮公所昨現勘後，與縣府共同召開選址會議，最終定案落腳於中正國小對面公有地，總工程經費約2億多元。

縣府表示，苑裡全民運動館規畫在中正國小對面的縣有地興建，占地約2291平方公尺，初步規畫興地上兩層、地下一層的場館，有 羽球場、體健中心、地下停車場及管理、服務空間，其中羽球場也可機動調整為籃球場、排球場使用，總工程經費約2億4480萬元。

昨天上午縣府水利處處長楊明鐃帶領縣府團隊，前往現勘並在公所召開苑裡鎮全民運動館第二次選址協調會，由苑裡鎮長劉育育做專案簡報，在地議員及多位代表、里長均受邀與會參加。

劉育育表示，為讓苑裡鎮民有一個安全舒適的運動環境，公所慎重起見進行鎮有地總體檢，經廣納意見綜合評估、現勘及盤點基地位址周邊環境，公所支持縣府原規畫地點，以中正里鎮有地作為運動館基地，同時提出該處周邊需一併檢討的配套措施。

劉育育說，運動中心興建期程與過程同等重要，要快，也要好。所以希望設計過程確保「民眾參與最大化」，由下而上的聲音不容忽略，才能讓設計貼合民眾需求，即使於完工十年、二十年後，館舍仍為民眾所喜愛與廣泛使用。

另外，基地位址緊鄰中正國小，附近路段有多個多叉路口，上下學（班）尖峰時段易成交通瓶頸屬易肇事路段，請縣府能一併列入計畫檢討改善，提供配套因應，以期提供苑裡鎮民一個安全、便利舒適的運動環境場域。

昨召開的苑裡鎮全民運動館第二次選址協調會，由苑裡鎮長劉育育做專案簡報，在地議員及多位代表、里長均受邀與會參加。圖／苑裡鎮公所提供
昨召開的苑裡鎮全民運動館第二次選址協調會，由苑裡鎮長劉育育做專案簡報，在地議員及多位代表、里長均受邀與會參加。圖／苑裡鎮公所提供

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