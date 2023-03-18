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火炎山隧道改善照明工程 下周一起單側封閉雙向通行

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
火炎山隧道內照明設備因老舊多有毀壞「不亮」長期視線昏暗，引發民怨。圖／翻攝陳品安臉書
火炎山隧道內照明設備因老舊多有毀壞「不亮」長期視線昏暗，引發民怨。圖／翻攝陳品安臉書

苗栗縣為改善苗140線火炎山隧道內長期照明設備老舊及視線昏暗問題，斥資1000萬元，下周一起將進行火炎山隧道老舊燈具汰換工程，新設備改用節能LED燈具，以符合隧道照明標準。

給鄉親一條安全回家的路！火炎山隧道內照明設備以使用超過15年，因老舊長期修修補補，但還是視線昏暗，且修繕施工交管等都造成民怨；縣議員張顧立、陳品安關心道路交通安全，上會期爭取根本解決之道，由縣府全額支應全部汰換照明設備，總經費1000萬元。

縣府工務處表示，施工期間預計從下周一（20日）至4月21日止，工期約1個月；為了降低苗140線交通衝擊，實施交管時間為晚間8點至凌晨5點止，屆時單側封閉，另外一側單線雙向通行，敬請用路人配合交管及減速慢行，施工期間造成不便，也祈請見諒。

火炎山隧道老舊燈具汰換工程，預計從下周一（20日）至4月21日止，工期約1個月。圖／翻攝張顧礫臉書
火炎山隧道老舊燈具汰換工程，預計從下周一（20日）至4月21日止，工期約1個月。圖／翻攝張顧礫臉書

議員 慢行

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