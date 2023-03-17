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疫苗加1！台南推職場接種疫苗 3月底前可領禮券、快篩

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市衛生局與統一企業公司合作設立COVID-19疫苗接種站，上班族群疫苗接種免煩惱，符合資格者還可領禮券及快篩。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局與統一企業公司合作設立COVID-19疫苗接種站，上班族群疫苗接種免煩惱，符合資格者還可領禮券及快篩。圖／台南市衛生局提供

自3月6日起推動「疫苗加一、解封安心」全民COVID-19疫苗接種運動，台南市為便利上班市民朋友進行疫苗接種，在統一企業新市廠設立職場COVID-19疫苗接種站，衛生局長蘇世斌今天前往職場接種站關心疫苗接種情形，當日符合50歲至64歲接種第2次追加劑本市市民可獲得300元禮券及5劑家用快篩試劑，其餘對象前往職場疫苗接種民眾也可獲得5劑家用快篩試劑。

衛生局提醒，3月20日起COVID-19輕症免通報、免隔離，改為0+N自主健康管理」，相關防治措施也同步放寬，呼籲「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」者，可儘速至「台南打疫苗」系統預約接種。

為持續鼓勵市民接種COVID-19疫苗，台南市禮券再加碼延長活動，持續刺激接種打氣。設籍本市65歲以上長者於今年3月1日至3月31日期間，至本市合約院所接種COVID-19疫苗(不限廠牌、不限劑次)，可領500元禮券一份；設籍本市50-64歲者，今年3月1日至3月31日期間，至本市合約院所接種「接種COVID-19疫苗第2次追加劑(不限廠牌)」，可領300元禮券一份。

此外，自今年3月17日至3月31日期間，至本市合約院所接種COVID-19疫苗(不限廠牌、不限劑次、不限年齡)，可領家用快篩5劑，請於接種完成後持「身分證、印章、健保卡、接種紀錄卡」於合約院所或接種區的衛生所(上班時間內)領取試劑、禮券。

台南市衛生局與統一企業公司合作設立COVID-19疫苗接種站，上班族群疫苗接種免煩惱，符合資格者還可領禮券及快篩。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局與統一企業公司合作設立COVID-19疫苗接種站，上班族群疫苗接種免煩惱，符合資格者還可領禮券及快篩。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局與統一企業公司合作設立COVID-19疫苗接種站，上班族群疫苗接種免煩惱，符合資格者還可領禮券及快篩。圖／台南市衛生局提供
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台南市衛生局與統一企業公司合作設立COVID-19疫苗接種站，上班族群疫苗接種免煩惱，符合資格者還可領禮券及快篩。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局與統一企業公司合作設立COVID-19疫苗接種站，上班族群疫苗接種免煩惱，符合資格者還可領禮券及快篩。圖／台南市衛生局提供

次世代疫苗 COVID-19 禮券

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