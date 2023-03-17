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與青年有約座談 桃園議長邱奕勝勉多參與公共事務

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市議會邱奕勝議長和來訪的青年代表合影，並勉勵他們多參與公共事務。圖／桃園市議會提供
桃園市議會邱奕勝議長和來訪的青年代表合影，並勉勵他們多參與公共事務。圖／桃園市議會提供

桃園市救國團青年節籌備委員會規畫「與青年有約」座談會多場系列活動，包含籌備委員等27位青年代表今天拜訪市議會，邱奕勝議長接待接待來訪的青年人，並和大家廣泛交換對公共政策的看法。

112年青年節籌備委員會的成員與年度的獲獎者，都是來自桃園各區的社會菁英青年，在各行各業都有亮眼的貢獻，當中不乏教育、醫療、公務等各界優秀人才。邱奕勝議長熱切歡迎來訪的優秀青年，並稱讚與會者各個都是英雄出少年；他同時和青年分享對公共政策的看法，以及政府目前的政策例如教育、經濟、交通等方面的重點，並鼓勵和支持青年多參與公共事務。

青年代表也提問、討論，邱奕勝中原大學資訊管理研究所畢業，與會者剛好有一位中原資管的優秀青年，提出資訊科技的相關議題。邱奕勝分享自己剛從大陸參訪回臺的心得，他表示對大陸長照服務的發展印象深刻，因為很多已經和智能科技緊密結合，例如設備全面改採聲控，說一聲「開燈」、「開冷氣」就能控制相關設備，大幅節省人力與時間；科技的發展已經為大陸提供更優質的長照服務，值得臺灣學習與借鏡。

最後，邱奕勝議長再鼓勵和支持青年參與公共事務，並表示議會對於青年的支持向來責無旁貸，不遺餘力培養下一代的優秀主人翁。

青年代表和邱奕勝交換意見的時候發言踴躍，邱奕勝也樂於分享從政經驗。圖／桃園市議會提供
青年代表和邱奕勝交換意見的時候發言踴躍，邱奕勝也樂於分享從政經驗。圖／桃園市議會提供

青年 邱奕勝 公共政策

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