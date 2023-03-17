桃捷綠線八德區首台潛盾機啟用 逐步邁向通車

桃園捷運綠線八德區地下段首台潛盾機今天啟用。桃園市長張善政表示，桃園已逐步邁向捷運通車；市府表示，此段潛盾挖掘工作約470公尺，預計今年10月完成。

張善政下午出席「桃園捷運綠線GC02標土建統包工程潛盾機啟用儀式」時表示，八德區地下段第一台潛盾機啟用，代表八德往南的捷運隧道工程開始開挖，也是一個新的里程碑，桃園已逐步邁向捷運通車。

桃園市政府捷運工程局局長劉慶豐表示，桃園捷運綠線工程G02標路線行經八德區、桃園區介壽路、建國路及延平路，最後經台鐵下方進入台鐵桃園站（捷運G07站），全長6.75公里，共有4座地下車站及3座通風豎井。

劉慶豐說，施工團隊採用潛盾施工方式，在地底下超過10公尺深進行鑽掘作業，除了在必要地點會有小範圍、短暫性的路面施工外，大多不會影響路面交通，也減輕捷運施工期間對交通的衝擊。

劉慶豐指出，施工團隊在八德區介壽路及巧克力街口的G03車站工區完成了深挖達23.7公尺的發進井，八德區首台潛盾機也將從這裡出發，此段潛盾挖掘工作約470公尺，預計今年10月完成。